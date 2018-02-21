Зидан: Был бы счастлив остаться в Реале навсегда

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в интервью испанской прессе рассказал о своем желании продолжить работу с мадридским клубом.

Напомним, что контракт французского тренера с «Реалом» рассчитан до лета 2020 года, а ранее в СМИ стала появляться информация, что специалист может быть уволен после завершения нынешнего сезона.

«Мое будущее в «Реале»? Пока я не устану от этой работы, я останусь в клубе. Я наслаждаюсь каждым днем, проведенным с командой, конечно, порой работа утомляет, но я достаточно молод, не могу сказать, что я устал. Мои страсть и желание остаются прежними, надеюсь, проработаю в «Реале» еще много лет.

Я в порядке, и собираюсь продолжать сражаться. Будь у меня длинный контракт, или краткосрочные перспективы, я каждый день делаю для команды максимум, и это делает меня сильным. Я собираюсь продолжить работать, и был бы счастлив, если бы смог остаться в «Реале» навсегда. Если вдруг в этом плане будут какие-либо перемены, я обязательно об этом расскажу», - приводит слова Зидана Marca.


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