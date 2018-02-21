Салах: Никогда не играл так близко к чужим воротам, как в Ливерпуле

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о своей результативности в этом сезоне. Напомним, что 25-летний египтянин провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге и забил 22 гола.

«Клопп просит меня играть ближе к воротам соперника. Теперь я нахожусь к ним ближе, чем когда-либо в своей карьере, ни один другой тренер не просил меня играть так близко к ним. Когда я постоянно нахожусь около ворот, разумеется, у меня больше возможностей забить.

Тренер всегда, и на тренировках тоже, говорит мне оставаться там же. Не хочу раскрывать всех секретов, поскольку нам ещё предстоит сыграть много матчей в этом сезоне, но это действительно то, над чем мы работали на тренировках.

Невозможно забить 10 голов 10 ударами, и я знаю, что не использовал множество моментов по ходу нынешней кампании. Но я работаю над этим. Всегда стараюсь обращать внимания на свои слабые стороны и работать над ошибками. Тренеры очень помогают мне в этом, и я также остаюсь после тренировок и усердно работаю один», — приводит слова египетского форварда Sky Sports.