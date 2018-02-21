Мюллер: Это отличный результат с прицелом на второй матч

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих и нападающий мюнхенского клуба Томас Мюллер поделились мнением о победе над «Бешикташем» (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Красная карточка соперника сыграла нам на руку. В первом тайме нам не хватало агрессии при работе с мячом, мы были немного вялыми. Во втором тайме все резко изменилось, мы дали по газам. Плюс турки действительно устали.

Это отличный результат с прицелом на второй матч. Мы знали, что нужно выложиться сегодня, потому что в Турции будет совсем другая игра», – сказал Мюллер.

«В ситуации с удалением был очевидный фол последней надежды, - цитирует Киммиха официальный сайт «Баварии». - Конечно, нам повезло с красной карточкой соперника. В первом тайме нам не хватало спокойствия, мы позволили «Бешикташу» создать несколько моментов. Первый тайм был не очень.

Впечатляет, что после третьего гола мы не остановились и продолжили идти вперед. Это заслуженная победа».

Добавим, что ответная игра между «Баварией» и «Бешикташем» состоится в Мюнхене 14 марта.