Инсинье: Меня не брали ни в одну команду из-за роста. Футбол

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье рассказал, с какими проблемами сталкивался из-за своего роста, который составляет 163 см.

«Играть в футболке «Наполи» на «Сан-Паоло» всегда было моей мечтой. Я не думал ни о чём, кроме футбола. Но когда я вырос и стал ходить на просмотр в разные молодёжные команды — «Интер», «Торино», даже «Наполи», скауты всегда говорили мне одно и то же. Точнее, не мне, а моему отцу. Один и тот же вердикт всякий раз: «Он нам нравится, но он коротышка».

В Италии люди очень честные. Меня никуда не брали из-за роста. Техника, сила, скорость… Вы можете усердно работать и совершенствоваться. Но рост? Что с ним можно было сделать? Я просыпался каждое утро, надеясь, что вырос за одну ночь. Но ничего. Поэтому я сказал моему отцу: «С меня хватит». Но потом он сказал: «Хорошо, так что ты собираешься делать, если завязываешь с футболом?» И я задумался. Продолжил играть за местную футбольную школу, и когда мне было 15 лет, мне дали шанс в «Наполи».

И вот уже шесть лет я надеваю эту форму, но когда забиваю гол за свою команду, испытываю эмоции, будто это происходит в первый раз», — цитирует игрока Football Italia.