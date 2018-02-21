Инсинье: Меня не брали ни в одну команду из-за роста. Футбол

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье рассказал, с какими проблемами сталкивался из-за своего роста, который составляет 163 см.

«Играть в футболке «Наполи» на «Сан-Паоло» всегда было моей мечтой. Я не думал ни о чём, кроме футбола. Но когда я вырос и стал ходить на просмотр в разные молодёжные команды — «Интер», «Торино», даже «Наполи», скауты всегда говорили мне одно и то же. Точнее, не мне, а моему отцу. Один и тот же вердикт всякий раз: «Он нам нравится, но он коротышка».

В Италии люди очень честные. Меня никуда не брали из-за роста. Техника, сила, скорость… Вы можете усердно работать и совершенствоваться. Но рост? Что с ним можно было сделать? Я просыпался каждое утро, надеясь, что вырос за одну ночь. Но ничего. Поэтому я сказал моему отцу: «С меня хватит». Но потом он сказал: «Хорошо, так что ты собираешься делать, если завязываешь с футболом?» И я задумался. Продолжил играть за местную футбольную школу, и когда мне было 15 лет, мне дали шанс в «Наполи».

И вот уже шесть лет я надеваю эту форму, но когда забиваю гол за свою команду, испытываю эмоции, будто это происходит в первый раз», — цитирует игрока Football Italia.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Норвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спускеНорвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спуске
Бывшая украинская фигуристка выиграла золото Олимпиады 2018Бывшая украинская фигуристка выиграла золото Олимпиады 2018
Эберг выиграла индивидуальную гонку, украинки потерпели очередную неудачуЭберг выиграла индивидуальную гонку, украинки потерпели очередную неудачу
Олимпиада 2018, хоккей: первые победы Канады и ЧехииОлимпиада 2018, хоккей: первые победы Канады и Чехии
Норвежская лыжница Рагнхильд Хага выиграла гонку на 10 км свободным стилем на ОлимпиадеНорвежская лыжница Рагнхильд Хага выиграла гонку на 10 км свободным стилем на Олимпиаде
Блок рекламы


Похожие новости
Нойк: на первую зарплату в Шахтере пошел играть в компьютерные игры. ФутболНойк: на первую зарплату в Шахтере пошел играть в компьютерные игры. Футбол
Моуринью: Мечтать о победе в ЛЧ начинаешь на стадии четвертьфинала. ФутболМоуринью: Мечтать о победе в ЛЧ начинаешь на стадии четвертьфинала. Футбол
Фабрегас: На Камп Ноу должны сыграть в свой футболФабрегас: На Камп Ноу должны сыграть в свой футбол
НХЛ: Чикаго обменял защитника в ВашингтонНХЛ: Чикаго обменял защитника в Вашингтон
Хави: Барселона - не только школа футбола, но и школа жизниХави: Барселона - не только школа футбола, но и школа жизни
Парцвания: Мариуполю присудили три очка, так что Карпаты надо побеждать. ФутболПарцвания: Мариуполю присудили три очка, так что Карпаты надо побеждать. Футбол
КДК ФФУ оштрафовал гендиректора Шахтера. ФутболКДК ФФУ оштрафовал гендиректора Шахтера. Футбол
Павелко: Решение Лозанны - хорошая прививка от вируса вседозволенности. ФутболПавелко: Решение Лозанны - хорошая прививка от вируса вседозволенности. Футбол
Записоцкий: Подготовка полного текста с решением CAS займет еще немного времени. ФутболЗаписоцкий: Подготовка полного текста с решением CAS займет еще немного времени. Футбол
Дом Коутиньо в Барселоне обворовали. ФутболДом Коутиньо в Барселоне обворовали. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости