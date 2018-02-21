Моуринью: Мечтать о победе в ЛЧ начинаешь на стадии четвертьфинала. Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от игр с «Севильей» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В «Порту» у меня была неопытная команда по меркам Лиги чемпионов. В «Интере», с которым я также выиграл этот турнир, наоборот, была очень опытная команда, с футболистами в возрасте за 30 лет. Думаю, моя нынешняя команда где-то посередине между теми «Порту» и «Интером».

Мечтать о победе в Лиге чемпионов начинаешь примерно на стадии четвертьфинала, но никак не раньше. Когда впереди 1/8 финала, то нужно проделать еще очень долгий путь. Когда в восьмерку сильнейших попадает любая команда, даже та, которая не была фаворитом, то она понимает, что дальше уже возможно все.