Моуринью: Мечтать о победе в ЛЧ начинаешь на стадии четвертьфинала. Футбол
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от игр с «Севильей» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
«В «Порту» у меня была неопытная команда по меркам Лиги чемпионов. В «Интере», с которым я также выиграл этот турнир, наоборот, была очень опытная команда, с футболистами в возрасте за 30 лет. Думаю, моя нынешняя команда где-то посередине между теми «Порту» и «Интером».
Мечтать о победе в Лиге чемпионов начинаешь примерно на стадии четвертьфинала, но никак не раньше. Когда впереди 1/8 финала, то нужно проделать еще очень долгий путь. Когда в восьмерку сильнейших попадает любая команда, даже та, которая не была фаворитом, то она понимает, что дальше уже возможно все.
Но пока нам нужно сосредоточиться на дуэли с очень непростым соперником. Этот матч сам по себе ничего не решает, но он невероятно важен. У «Севильи» кубковый характер, эта команда не раз проявляла себя именно в таких турнирах, в Кубке Испании и Лиге Европы. Теперь же у «Севильи» есть возможность показать себя в компании лучших клубов Европы», – сказал португалец.
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21.02.2018 08:15