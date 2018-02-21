Анчелотти: Гаттузо возродил Милан, вернул ему стиль и идентичность
Бывший наставник «Милана» Карло Анчелотти поделился мнением насчёт тренерских способностей нынешнего главного тренера клуба Дженнаро Гаттузо.
«Поведение Гаттузо у бровки – это его стиль жизни. Рино возродил «Милан», вернул ему стиль и идентичность. Я рад за Дженнаро и за болельщиков «россонери», коим сам являюсь.
«Милан» может попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона, если сохранит набранный темп, но мы не должны на них слишком давить. Нужно, чтобы идущие впереди «Рома», «Лацио» и «Интер» притормозили, и необходимо быть готовыми опередить их. Если посмотреть, с чего все начиналось, то уже факт того, что мы можем вести разговор о Лиге чемпионов – большой успех.
Завершить сезон выше «Интера» будет отличным достижением, но они настолько сбавили, что теперь основными конкурентами будут «Рома» и «Лацио», – приводит слова Анчелотти La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что Дженнаро Гаттузо занял должность исполняющего обязанности главного тренера «Милана» в ноябре 2017 года после увольнения Винченцо Монтеллы.
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