Олимпиада 2018: Брэди Леман завоевал золото в ски-кроссе
Канадский фристайлист Брэди Леман завоевал золото в ски-кроссе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Вторым финишировал швейцарец Марк Бишофбергер, а бронза досталась представителю РоSSии Сергею Ридзику.
"Я так упорно работал ради этой награды более 10 лет. Особенно много я трудился после того, как стал четвёртым в Сочи. Вернуться после Олимпиады и остаться сильным и уверенным в себе — это мой большой успех.
Моя команда всегда поддерживала меня. Моя семья также всё время была рядом, а ряд хороших результатов между Олимпийскими играми придал мне сил", — цитирует Лемана Олимпийский канал.
Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Финал 1. Брэди Леман (Канада) 2. Марк Бишофбергер (Швейцария) 3. Сергей Ридзик (РоSSия) 4. Кевин Друри (Канада) 5. Армин Нидерер (Швейцария)
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