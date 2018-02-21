Олимпиада 2018: Брэди Леман завоевал золото в ски-кроссе

Канадский фристайлист Брэди Леман завоевал золото в ски-кроссе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Вторым финишировал швейцарец Марк Бишофбергер, а бронза досталась представителю РоSSии Сергею Ридзику.

"Я так упорно работал ради этой награды более 10 лет. Особенно много я трудился после того, как стал четвёртым в Сочи. Вернуться после Олимпиады и остаться сильным и уверенным в себе — это мой большой успех.

Моя команда всегда поддерживала меня. Моя семья также всё время была рядом, а ряд хороших результатов между Олимпийскими играми придал мне сил", — цитирует Лемана Олимпийский канал.

Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Финал
1. Брэди Леман (Канада)
2. Марк Бишофбергер (Швейцария)
3. Сергей Ридзик (РоSSия)
4. Кевин Друри (Канада)
5. Армин Нидерер (Швейцария)

Congratulations, @Lemanracing from @TeamCanada on #Gold medal in Men's #FreestyleSkiing Ski Cross!

More #PyeongChang2018 results here: https://t.co/4UBPFL1IgZ pic.twitter.com/uPLlZTSvp6

— Olympic Channel (@olympicchannel) 21 февраля 2018 г.


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