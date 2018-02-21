Олимпиада 2018: Брэди Леман завоевал золото в ски-кроссе

Канадский фристайлист Брэди Леман завоевал золото в ски-кроссе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Вторым финишировал швейцарец Марк Бишофбергер, а бронза досталась представителю РоSSии Сергею Ридзику.

"Я так упорно работал ради этой награды более 10 лет. Особенно много я трудился после того, как стал четвёртым в Сочи. Вернуться после Олимпиады и остаться сильным и уверенным в себе — это мой большой успех.

Моя команда всегда поддерживала меня. Моя семья также всё время была рядом, а ряд хороших результатов между Олимпийскими играми придал мне сил", — цитирует Лемана Олимпийский канал.

Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Финал

1. Брэди Леман (Канада)

2. Марк Бишофбергер (Швейцария)

3. Сергей Ридзик (РоSSия)

4. Кевин Друри (Канада)

5. Армин Нидерер (Швейцария)

