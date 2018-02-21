Фабрегас: На Камп Ноу должны сыграть в свой футбол

Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас дал комментарии по окончании игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1).

«Нам действительно очень жаль, что не смогли победить. Мне казалось, мы здорово играли, выполняли план на матч. По-моему, «Челси» действовал компактно, уверенно. Мы играли как команда и создали много моментов.

Виллиан мог оформить хет-трик. Но мы поедем домой с грустью, поскольку великолепная игра не обернулась прекрасным результатом. Однако исход противостояния еще не решен. Мы демонстрировали свою конкурентоспособность. «Челси» надо будет показать превосходную игру еще и на «Камп Ноу», чтобы пройти дальше.

Нужны сильные личные качества для противодействия такому сопернику, который владеет мячом на протяжении 70 процентов времени. Мы должны будем атаковать на «Камп Ноу» и забить. Обороняться там на протяжении 90 минут – это вечность, самоубийственная миссия. Мы должны играть в свой футбол», – сказал хавбек в интервью BT Sport.


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