Вальверде: Исход матча с Челси оцениваю положительно

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде остался доволен исходом поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси»? (1:1). Напомним, что каталонская команда проигрывала по ходу встречи, но смогла сравнять счет благодаря голу Лионеля Месси.

«Исход матча оцениваю положительно, - цитирует Вальверде пресс-служба УЕФА. - Это было столкновение двух стилей, двух разных команд. Мы контролировали ход матча, много владели мячом, часто доставляли его в штрафную. Соперник сосредоточился на контратаках и хорошо оборонялся, наши нападающие постоянно находились под опекой.

До того момента, когда соперник открыл счёт, мы контролировали ситуацию. Впрочем, достаточного количества опасных моментов мы не создали. Но всё же мы вынудили хозяев ошибиться и сравняли счёт. Игра получилась напряжённой, и её результат нужно принять.

Это был не тот матч, в котором стоило экспериментировать. Мы сюда приехали с определённой целью. Обеим командам в ответной игре стоит с уважением отнестись друг к другу. Очевидно, что атака «Челси» достаточно сильна, чтобы доставить нам неприятности».


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