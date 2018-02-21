НХЛ: Кучеров и Овечкин забивают, Тампа обыгрывает Вашингтон

Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-02-21. Результаты всех матчей

"Нью-Джерси" - "Коламбус" - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
30 сэйвов голкипера "Коламбуса" Сергея Бобровского помогли "Коламбусу" обыграть "Нью-Джерси". "Блю Джекетс" вернулись в зону плей-офф, а этому способствовали шайбы Буна Дженнера и Скотта Харрингтона.

"Торонто" - "Флорида" - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
40 сэйвов голкипера "Торонто" Фредерика Андерсена помогли "Кленовым листьям" обыграть "Флориду". Этот шатаут стал для вратаря пятым в сезоне и 15-м в карьере. Единственную и победную в матче шайбу в ворота "Пантерс" в конце второго периода провел Джеймс ван Римсдайк. При этом голкипер "Флориды" Роберто Луонго отразил за матч 30 бросков по воротам.

"Вашингтон" - "Тампа" - 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)
Дубль Брейдена Пойнта и 35-сэйвов голкипера "Тампы" Андрея Василевского помогли "Молниям" одолеть на выезде "Вашингтон". Пойнт дважды забивал в первом периоде поединка. Еще две шайбы за Крисом Кунитцом и Никитой Кучеровым. РоSSиянин забросил 32-ю шайбу в сезоне и с 78-ю очками продолжает возглавлять список лучших бомбардиров лиги. В составе "Кэпиталз" 36-й раз в чемпионате отличился Александр Овечкин, который по-прежнему остается лучшим снайпером лиги.

"Филадельфия" - "Монреаль" - 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Дубль Якуба Ворачека принес победу "Филадельфии" над "Монреалем". 28-летний чех перевел игру в овертайм за 1 минуту 25 секунд до окончания третьего периода, после чего забросил решающую шайбу на 2-й минуте экстратайма. Также в составе "Летчиков" отличился Нолан Патрик. У "Монреаля" забивали Джефф Питри и Пол Байрон.

"Детройт" - "Нэшвилл" - 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Шайбы Скотта Хартнелла, Кайла Терриса и Виктора Арвидссона принесли "Нэшвиллу" победу над "Детройтом". По две голевые передачи на свой счет записали Роман Йози и Райан Эллис. У "Детройта" забивали Андреас Атанасиу и Томаш Татар.

"Виннипег" - "Лос-Анджелес" - 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
Шайбы Торри Митчелла и Дастина Брауна в третьем периоде поединка с "Виннипегом" оказались переломными в матче. Алек Мартинес и Дион Фанеф забивали во второй двадцатиминутке, ответив на голы Блэйка Уиллера и Дастина Бафлина. Третью шайбу в составе "Джетс" на свой счет записал Патрик Лайне.

"Сент-Луис" - "Сан-Хосе" - 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)
Логан Кутюр и Миккель Бедкер забросили по шайбе и сделали по результативной передаче в поединке с "Сент-Луисом", а "Шаркс" выиграли третий матч кряду и пятый из шести последних. Еще одну шайбу в ворота соперников провел Юнас Донской. У "Сент-Луиса" по разу отличились Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.

"Эдмонтон" - "Бостон" - 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)
"Эдмонтон" не удержал преимущество в две шайбы и трижды пропустил от "Бостона" в третьем периоде. У "Брюинз" забивали Ноэл Эчари, Мэттью Гризлик и Давид Крейчи, у "Ойлерз" - Райан Стром и Джуджхар Хайра.

"Ванкувер" - "Колорадо" - 4:5 ОТ (0:0, 4:3, 0:1, 0:1)
Нэйтан Маккиннон, реализовав численное преимущество на 4-й минуте овертайма, принес "Колорадо" победу над "Ванкувером". Кроме того на его счету три передачи. Тайсон Бэрри забросил шайбу и сделал 4 результативные передачи. Гол и два ассиста за Микко Рантаненом. По шайбе ворота "Кэнакс" провели Тайсон Джост и Габриэль Ландеског.


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