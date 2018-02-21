НХЛ: Чикаго обменял защитника в Вашингтон

"Чикаго Блэкхокс" обменял защитника Михала Кемпни в "Вашингтон Кэпиталз", получив за него условный выбор в третьем раунде драфта 2018 года, сообщает официальный сайт НХЛ.

24 мая 2016 года Кемпни подписал годичный контракт с "Чикаго" на правах незадрафтованного свободного агента. В НХЛ он провел 81 матч и набрал в них 15 (3+12) очков. В 31 игре этого сезона на его счету один гол и 12 результативных передач, а также показатель полезности плюс-13.

"По ходу сезона напряжение возрастает, и командам необходима глубина состава. В случае с защитой никто не может сказать, что его полностью устраивает глубина состава, - сказал тренер "Вашингтона" Барри Тротц. - Кемпни очень хорошо катается, и его можно считать ветераном".

"Блэкхокс" (25-27-8, 58 очков) занимают последнее место в Центральном дивизионе, на 11 баллов отставая от зоны плей-офф. В последний раз "Чикаго" не попал в розыгрыш Кубка Стэнли в 2008 году. За последние десять лет команда три раза становилась обладателем Кубка.

"Кэпиталз" (34-18-7, 75 очков) занимают первое место в Столичном дивизионе, на балл опережая "Питтсбург Пингвинз".

У "Вашингтона" было два выбора в третьем раунде драфта этого года: один собственный, а другой принадлежал "Торонто Мэйпл Лифс". Его "Кэпиталз" получили от "Нью-Джерси Девилз" 2 июля 2017 года в качестве компенсации за Маркуса Юханссона. "Чикаго" достанется более высокий выбор из этих двух.


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