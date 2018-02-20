Хави: Барселона - не только школа футбола, но и школа жизни
Четырехкратный победитель Лиги чемпионов в составе "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал о важности испанского клуба в становлении футбольной карьеры.
"Я всегда говорил, что "Барселона" - это не только школа футбола, но и школа жизни. В "Барсе" тебя учат уважать и ценить партнеров, быть неэгоистичным. Футбол - командная игра, и в "Барселоне" тебя учат воспринимать ее с точки зрения партнеров, учат уважать решения тренера, который может поставить тебя в состав или оставить на скамейке. Ты должен уважать механизм работы команды. Я обучился этому дома - полагаю, я вырос в образцовой семье, и в то же время в "Барсе".
Напомним, что "Челси" примет "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на "Стэнфорд Бридж" во вторник, 20 февраля.
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20.02.2018 15:45