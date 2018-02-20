ОИ-2018: Все четвертьфинальные пары хоккейного турнира
Стали известны участники четвертьфинального этапа хоккейного турнира Олимпийских игр -2018. Кроме того, организаторы соревнований опубликовали время начала матчей.
5:10. Чехия (2) – США (7)
9:40. ОАР (3) – Норвегия (11)
14:10. Швеция (1) — Германия (9)
14:10. Канада (4) – Финляндия (5).
Согласно сетки соревнований, победитель четвертьфинала Чехия - США в полуфинале сыграет с победителем матч ОАР - Норвегия.
Напомним, что последними четвертьфиналистами турнира стали немцы, которые в овертайме обыграли команду Швейцарии — 2:1. Ранее финны со счетом 5:2 обыграли команду Южной Кореи и вышли на канадцев.
Тем временем стало известно, что нападающий сборной Словении Жига Еглич сдал положительный допинг-тест.
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