ОИ-2018: Все четвертьфинальные пары хоккейного турнира

Стали известны участники четвертьфинального этапа хоккейного турнира Олимпийских игр -2018. Кроме того, организаторы соревнований опубликовали время начала матчей.

5:10. Чехия (2) – США (7)
9:40. ОАР (3) – Норвегия (11)
14:10. Швеция (1) — Германия (9)
14:10. Канада (4) – Финляндия (5).

Согласно сетки соревнований, победитель четвертьфинала Чехия - США в полуфинале сыграет с победителем матч ОАР - Норвегия.

Напомним, что последними четвертьфиналистами турнира стали немцы, которые в овертайме обыграли команду Швейцарии — 2:1. Ранее финны со счетом 5:2 обыграли команду Южной Кореи и вышли на канадцев.

Тем временем стало известно, что нападающий сборной Словении Жига Еглич сдал положительный допинг-тест.


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