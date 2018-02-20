Модрич успеет восстановиться к матчу с ПСЖ

Полузащитник "Реала" Лука Модрич останется вне игры еще на одну неделю, но, вероятнее всего, восстановится к ответному поединку 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ", сообщает испанская пресса.

Хорват пропустил воскресную встречу с "Бетисом" из-за травмы мышцы ноги. Как утверждает Diario AS, Модрич будет вне игры еще 10 дней.

В то же время главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подтвердил, что его команде придется обойтись без хорватского плеймейкера.

"Модрич получил травму подколенного сухожилия. Наши врачи стараются как можно быстрее восстановить игрока. Однако на данный момент мы не считаем это приоритетом".

Таким образом Модрич присоединился в лазарете команды к травмированным Тони Кроосу, Хесусу Вальехо и Марсело.


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