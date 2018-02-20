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Кавани лидирует в рейтинге претендентов на Золотую бутсу Роберт Левандовски забил 20 голов в немецком чемпионате и сделал весомую заявку на "Золотую бутсу" - приз, который не доставался игроку бундеслиги с сезона 1971/72, когда лучшим бомбардиром Европы стал Герд Мюллер, сообщает официальный сайт УЕФА . Форвард "Баварии" сейчас занимает шестое место, но от лидеров списка Эдинсона Кавани и Гарри Кейна он отстает всего на три гола/шесть очков. Положение игроков в споре за "Золотую бутсу":

1= Эдинсон Кавани ("ПСЖ") 23 x 2 = 46

1= Гарри Кейн ("Тоттенхэм") 23 x 2 = 46

3= Чиро Иммобиле ("Лацио") 22 x 2 = 44

3= Мохамед Салах ("Ливерпуль") 22 x 2 = 44

5: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") 21 x 2 = 42

6= Роберт Левандовски ("Баварии") 20 x 2 = 40

6= Лионель Месси ("Барселона") 20 x 2 = 40

8: Неймар ("ПСЖ") 19 x 2 = 38

9: Жонас ("Бенфика") 25 x 1,5 = 37,5

10. Мауро Икарди ("Интернационале") 18 x 2 = 36.

Terrikon

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