Кавани лидирует в рейтинге претендентов на Золотую бутсу

Роберт Левандовски забил 20 голов в немецком чемпионате и сделал весомую заявку на "Золотую бутсу" - приз, который не доставался игроку бундеслиги с сезона 1971/72, когда лучшим бомбардиром Европы стал Герд Мюллер, сообщает официальный сайт УЕФА. Форвард "Баварии" сейчас занимает шестое место, но от лидеров списка Эдинсона Кавани и Гарри Кейна он отстает всего на три гола/шесть очков.

Положение игроков в споре за "Золотую бутсу":
1= Эдинсон Кавани ("ПСЖ") 23 x 2 = 46
1= Гарри Кейн ("Тоттенхэм") 23 x 2 = 46
3= Чиро Иммобиле ("Лацио") 22 x 2 = 44
3= Мохамед Салах ("Ливерпуль") 22 x 2 = 44
5: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") 21 x 2 = 42
6= Роберт Левандовски ("Баварии") 20 x 2 = 40
6= Лионель Месси ("Барселона") 20 x 2 = 40
8: Неймар ("ПСЖ") 19 x 2 = 38
9: Жонас ("Бенфика") 25 x 1,5 = 37,5
10. Мауро Икарди ("Интернационале") 18 x 2 = 36.


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