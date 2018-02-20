Фуркад выигрывает третье золото в Пхенхане, украинцы - седьмые

Лидер мирового биатлона Мартен Фуркад выиграл свое третье олимпийское золото на Олимпийских играх 2018 года, выиграв смешанную эстафету с командой Франции.

Французы были на третьем месте перед финальным этапом Фуркада, который провел отличную гонку, избежав ошибок на обоих огневых рубежах и привел свою команду к олимпийскому титулу. Для шестикратного победителя Кубка мира Мартена Фуркада - это третий олимпийский титул в Пхенчхане после побед в гонке преследования и массовом старте. Теперь Фуркад стал самым титулованным французским спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, имея пять титулов и две серебряные медали в карьере. Только норвежец Оле Эйнар Бьорндален с восемью триумфами выиграл больше золотых медалей на Олимпиадах, чем француз.

Выигравшие в Сочи-2014 команда Норвегии в составе Марте Олсбу, Тириль Экхофф, Йоханнеса Бё и Эмиля Хегге Свендсена использовали 11 дополнительных патронов, а Экхофф на второй стрельбе пришлось идти на дополнительный круг. В итоге, норвежцы отстали от победителей на 20,9 секунды.

Бронзовую медаль на второй подряд Олимпиаде завоевали итальянцы. Лиза Виттоцци, Дороти Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш закончили гонку через 26,9 секунды после чемпионов с семью дополнительными патронами.

Германия заняла четвертое место с отставанием 27,2 секунды. Немцы лидировали перед заключительным этапом, но олимпийский чемпион в спринте на 7,5 км Арнд Пейффер использовал пять дополнительных патронов и даже пробежал штрафной круг. Он заменил Симона Шамппа, которого в последний момент скосила вирусная болезнь. После финиша Германия подала официальный протест за неправильный маневр итальянца Вендиша, который ошибочно сменил коридор и помешал спринту Пейффера, однако он был отклонен.

Украинцы в составе Ирины Варвинец, Юлии Джимы, Дмитрия Пидручного и Артема Примы с отставание в минуту и 12 секунд заняли седьмое место с пятью промахами, но без штрафных кругов.

Биатлон, смешанная гонка (женщины 2Х6 км, мужчины 2Х7,5 км)

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