КДК ФФУ оштрафовал гендиректора Шахтера. Футбол

Сегодня состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ. На нем было принято решение оштрафовать генерального директора "Шахтера" Сергея Палкина на сумму в 100 тысяч гривен. Причина - неэтичные высказывания в адрес арбитра после матча "Заря" - "Шахтер" (2:1).

- Установили, что определенные высказывания нарушают положения кодекса этики и честной игры ФФУ. Принимая во внимание пояснения гендиректора "Шахтера", мы решили применить финансовый штраф в размере 100 тысяч гривен. Кроме того, вынесено предупреждение о недопустимости подобного поведения в будущем. Иначе могут быть применены более жесткие санкции, - сказал каналу "Футбол 1" ответственный секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко.

- Это максимальное наказание?
- Одно из максимальных, которое может быть применено к физическому лицу - представителю клуба. Поскольку он гендиректор, то санкции в виде отстранения не действуют. Мы могли применить только финансовый штраф, отсюда такая значительная сумма.




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