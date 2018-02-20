Дом Коутиньо в Барселоне обворовали. Футбол

Дом новобранца "Барселоны" Филиппе Кутиньо в столице Каталонии был обворован во вторник вечером, сообщает испанская пресса. Семья игрока обнаружила взлом после того, как вернулась домой поздно ночью.

Как сообщает Diario Sport, бразилец и его семья вернулись домой в половину второго ночью по местному времени.

Дом для Коутиньо был выбран партнером бразильца по команде Луисом Суаресом. Этот день Коутиньо решил провести со своей семьей, поскольку ему предстояла поездка вместе с командой на матч Лиги чемпионов в Лондон.

Сообщается, что Коутиньо обнаружив пропажу, немедленно связался с полицией. Есть подозрения, что воры воспользовались тем, что в доме все еще проводятся ремонтные работы. О том, что именно пропало из дома футболиста пока не сообщается.