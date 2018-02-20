На мировом чемпионате по стрельбе из лука украинцы взяли призовые места

В городе Янктоне (США) закончился зимний чемпионат мира по стрельбе из лука, проходивший с 14 по 19 февраля. Все украинские спортсмены, принимавшие участие в чемпионате, завоевали призовые места.

Золото завоевал украинец Иван Кожокарь в юниорском личном первенстве. С бронзой возвращается наш соотечественник Александр Панциру.

В командном первенстве среди взрослых и мужская (Георгий Иваницкий, Алексей Гунбин, Виктор Рубан), и женская(Анастасия Павлова, Вероника Марченко, Соломия Трапезникова) команды из Украины заняли 3-и места.

В юниорском командном первенстве мужская команда из Украины в составе Роман Шеремет, Иван Кожокарь и Александр Панциру заняла 2-е место, женская в составе Дидыч Орыся, Наумова Жанна и Катерина Мазорчук – 3-е место.


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