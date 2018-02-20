Лондонский «Арсенал» продлил спонсорский контракт с Emirates стоимостью 200 млн фунтов
Контракт рассчитан на 5 лет
Лондонский «Арсенал» продлил на пять лет контракт со своим титульным спонсором авиакомпанией Emirates, сообщает интернет-портал fapl.ru.
Напомним, сотрудничество между клубом и авиакомпанией со штаб-квартирой в Дубае стартовало еще в 2006 году. В рамках этой сделки «канониры» даже переименовали свой новый стадион в честь спонсора – «Эмирейтс».
Сегодня было объявлено, что спонсорский контракт продлен до окончания сезона 2023/24. Арена же «Эмирейтс» сохранит свое текущее название до 2028 года.
Как предполагает The Independent, заключение этой сделки, рекордной в истории клуба, принесет «Арсеналу» более 200 млн фунтов.
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Спорт
20.02.2018 14:47