Лондонский «Арсенал» продлил спонсорский контракт с Emirates стоимостью 200 млн фунтов

Контракт рассчитан на 5 лет

Лондонский «Арсенал» продлил на пять лет контракт со своим титульным спонсором авиакомпанией Emirates, сообщает интернет-портал fapl.ru.

Напомним, сотрудничество между клубом и авиакомпанией со штаб-квартирой в Дубае стартовало еще в 2006 году. В рамках этой сделки «канониры» даже переименовали свой новый стадион в честь спонсора – «Эмирейтс».

Сегодня было объявлено, что спонсорский контракт продлен до окончания сезона 2023/24. Арена же «Эмирейтс» сохранит свое текущее название до 2028 года.

Как предполагает The Independent, заключение этой сделки, рекордной в истории клуба, принесет «Арсеналу» более 200 млн фунтов.