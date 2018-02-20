Суперлига: Чемпион споткнулся, лидер - нет (ВИДЕО)  

БУДИВЕЛЬНЫК - ЗАПОРОЖЬЕ - 78:84 (18:22, 22:17, 16:23, 22:22)

«Будивельнык» (Киев): Зотов (15 + 9 передач), Дугат (17 + 4 перехвата), Крутоус (17 + 5 передач), Винтоняк (3), М.Анисимов (12 + 5 подборов + 5 передач) - старт; Дроздов (10 + 5 подборов), Сандул (4 + 7 подборов), Дзюба.

Пятница. Киев. Дворец спорта. "Будивельнык" - "Запорожье" - 78:84. В атаке Михаил АНИСИМОВ. Фото: budivelnyk.ua

«Запорожье»: Ткачук (4), Щепкин (22), Овдеенко (2), Никитин (2), В.Анисимов (9) - старт; Кондраков (12 + 5 подборов + 6 передач), Буц (8 + 3 перехвата), Кожемякин (11), Теряник (9), Ворник (5 + 6 подборов).

Киев . Дворец 16 февраля.. Дворец спорта . 480 зрителей.

Складывается впечатление, что столичная команда до сих пор позволяет себе не настраиваться на игры с очевидно слабейшими соперниками надлежащим образом. И, тем самым, сама все более и более скатывается до незавидного уровня и статуса…

Сладкая мысль, что для победы над заведомым аутсайдером чемпионата наверняка можно полностью не выкладываться, в действиях подопечных Владимира Коваля начала проглядываться уже со стартовых минут. Во всяком случае, вовсю бегать за проворными защитниками гостей они явно не желали, ограничиваясь нередкими нарушениями правил. Алексей Щепкин и Юрий Кондраков пользовались этим исправно.

Впрочем, во втором периоде, стоило «Запорожью» несколько сбавить темп, «Будивельнык» сразу же вышел вперед. Однако когда после большого перерыва запорожане вновь включили повышенные обороты, защита хозяев площадки в очередной раз выказала неготовность противостоять скорости атакующих.

Киевляне спохватились только тогда, когда в заключительной партии табло отсвечивало в пользу их оппонентов весомые «+14». Генри Дугат при поддержке Павла Крутоуса бросился, было, вновь обретать лавры спасителя, да только на этот раз не сложилось. Концовку баскетболисты «Запорожья» провели хладнокровно, да еще Антон Буц исправно реализовал важнейшие штрафные. Вот так и родилась сенсация…

ХИМИК - ДНЕПР - 90:93 (14:17, 25:27, 29:24, 22:25)

«Химик» (Южный): Колтер (27 + 8 подборов + 8 передач), Марченко (4), Эриэнс (21 + 4 подбора), Мальчевский (14), Антипов (9 + 9 подборов + 4 передачи) - старт; Войналович (6), Павлов (9).

«Днепр»: Вильховецкий (5), Мишула (19 + 5 передач), Ревзин (11), Глебов (11 + 7 подборов + 10 передач), Шевченко (16 + 12 подборов) - старт; Шундель (13 + 6 подборов), Мироненко (7), Закурдаев (5 + 5 передач), Сизов (6).

18 февраля. Южный. ФСК «Олимп». 720 зрителей.

Противостояние грандов случилось на фоне весомых кадровых потерь с обеих сторон. У «Химика» к травмированному Александру Рябчуку присоединились Илья Сидоров с Вячеславом Петровым, а у «Днепра» компанию только лишь восстанавливающемуся Сергею Загребе составил Станислав Тимофеенко. Фактически, все ключевые исполнители! Однако сценарий противостояния и без них получился довольно захватывающим.

Преимущественно, соперники постоянно шли нога в ногу. У южненцев на виду были оба легионера, у днепрян - Дмитрий Глебов (он едва не выдал «трипл-дабл») и, несколько неожиданно, Владимир Шевченко. Однако, по иронии судьбы, стать героем всего поединка никому из них было не суждено. В кульминационный момент качествами отличного снайпера блеснул Александр Мишула. Признаться, без труда припоминая, сколько раз ранее в аналогичных ситуациях его броски приходились мимо цели, нынешние дальние попытки защитника «Днепра», при неплохом противодействии, вызывали сомнение. Однако же мяч дважды исправно приземлился в корзину, фактически отобрав у команды Виталия Степановского надежду на спасение.

Правда, у нее этот шанс все же был. «Химик» имел четыре секунды на организацию атаки для перевода поединка в овертайм. Но в этот момент, при вводе мяча из-за лицевой линии, Кирилл Марченко умудрился за нее заступить, а арбитры не дремали…

Таким образом, «Днепр» еще более упрочил свое лидирующее положение в турнирной таблице, а вот «Химик» хорошую возможность подтянуться к третьей позиции не использовал.

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

БИПА - ПОЛИТЕХНИК - 76:67 (22:22, 17:21, 17:10, 20:14)

«БиПа» (Одесса): Артамонов (13 + 5 передач), Ноффле (6), Эфианайи (9 + 13 подборов), Кривцов (12 + 6 подборов), Блаус (13 + 6 подборов) - старт; : Артамонов (13 + 5 передач), Ноффле (6), Эфианайи (9 + 13 подборов), Кривцов (12 + 6 подборов), Блаус (13 + 6 подборов) - старт; Луценко (7 + 5 передач), Тищенко, Прокопенко (13), Воевода (3), Балабан.

«Политехник» (Харьков): Йованович (17 + 4 подбора), Козлов (10 + 4 передачи), Барнс (12 + 5 передач), Тарасенко (2), Вуйович (9) - старт; Колотилов (3), Рочняк (12 + 7 подборов), Рудаков (2 + 10 подборов), Кузнецов.

18 февраля. Одесса. УСК «Краян». 490 зрителей.

ХИМИК - ПОЛИТЕХНИК - 92:69 (26:14, 21:21, 18:22, 27:12)

«Химик» (Южный): Колтер (17 + 10 передач), Сидоров (8 + 5 подборов + 4 передачи), Эриэнс (10), Павлов (15 + 4 подбора), Антипов (24 + 10 подборов) - старт; Марченко (5 + 4 подбора), Мальчевский (8), Войналович (5), Козак.

«Политехник» (Харьков): Йованович (8 + 4 подбора), Козлов (9 + 7 передач), Барнс (6 + 7 подборов + 5 передач), Рочняк (16 + 5 подборов), Вуйович (20 + 5 подборов) - старт; Кузнецов (2), Рудаков (2 + 4 подбора), Тарасенко (4), Чугунов (2), Савченко, Колотилов.

16 февраля. Южный. ФСК «Олимп». 370 зрителей.

БИПА - ДНЕПР - 68:75 (20:25, 10:18, 17:20, 21:12)

«БиПа» (Одесса): Артамонов (11), Прокопенко, Эфианайи (17 + 9 подборов), Кривцов (14 + 8 подборов), Тищенко (2) - старт; : Артамонов (11), Прокопенко, Эфианайи (17 + 9 подборов), Кривцов (14 + 8 подборов), Тищенко (2) - старт; Луценко (2 + 4 перехвата), Блаус (7 + 5 подборов), Ноффле (12 + 6 подборов), Воевода (3), Балабан.

«Днепр»: Мишула (6 + 5 передач), Вильховецкий (1 + 6 подборов + 9 передач), Ревзин (8), Глебов (12 + 5 подборов + 4 передачи), Тимофеенко (26 + 11 подборов) - старт; Шундель (3 + 4 передачи), Шевченко (14 + 6 подборов), Мироненко, Закурдаев, Сизов (5).

16 февраля. Одесса. УСК «Краян». 770 зрителей.

И В П ИО О

1. Днепр 24 22 2 2095-1704 46

2. Будивельнык 24 16 8 1906-1702 40

3. Черкаськи мавпы 24 16 8 1998-1928 40

4. Химик 23 12 11 1863-1758 35

5. Николаев 24 9 15 1816-1950 33

6. БиПа 23 9 14 1726-1906 32

7. Политехник 24 6 18 1787-2067 30

8. Запорожье 24 5 19 1763-1939 29