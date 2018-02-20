Суперлига: Чемпион споткнулся, лидер - нет (ВИДЕО)  

Складывается впечатление, что столичная команда до сих пор позволяет себе не настраиваться на игры с очевидно слабейшими соперниками надлежащим образом. И, тем самым, сама все более и более скатывается до незавидного уровня и статуса…
Сладкая мысль, что для победы над заведомым аутсайдером чемпионата наверняка можно полностью не выкладываться, в действиях подопечных Владимира Коваля начала проглядываться уже со стартовых минут. Во всяком случае, вовсю бегать за проворными защитниками гостей они явно не желали, ограничиваясь нередкими нарушениями правил. Алексей Щепкин и Юрий Кондраков пользовались этим исправно.
Впрочем, во втором периоде, стоило «Запорожью» несколько сбавить темп, «Будивельнык» сразу же вышел вперед. Однако когда после большого перерыва запорожане вновь включили повышенные обороты, защита хозяев площадки в очередной раз выказала неготовность противостоять скорости атакующих.
Киевляне спохватились только тогда, когда в заключительной партии табло отсвечивало в пользу их оппонентов весомые «+14». Генри Дугат при поддержке Павла Крутоуса бросился, было, вновь обретать лавры спасителя, да только на этот раз не сложилось. Концовку баскетболисты «Запорожья» провели хладнокровно, да еще Антон Буц исправно реализовал важнейшие штрафные. Вот так и родилась сенсация…
Противостояние грандов случилось на фоне весомых кадровых потерь с обеих сторон. У «Химика» к травмированному Александру Рябчуку присоединились Илья Сидоров с Вячеславом Петровым, а у «Днепра» компанию только лишь восстанавливающемуся Сергею Загребе составил Станислав Тимофеенко. Фактически, все ключевые исполнители! Однако сценарий противостояния и без них получился довольно захватывающим.
Преимущественно, соперники постоянно шли нога в ногу. У южненцев на виду были оба легионера, у днепрян - Дмитрий Глебов (он едва не выдал «трипл-дабл») и, несколько неожиданно, Владимир Шевченко. Однако, по иронии судьбы, стать героем всего поединка никому из них было не суждено. В кульминационный момент качествами отличного снайпера блеснул Александр Мишула. Признаться, без труда припоминая, сколько раз ранее в аналогичных ситуациях его броски приходились мимо цели, нынешние дальние попытки защитника «Днепра», при неплохом противодействии, вызывали сомнение. Однако же мяч дважды исправно приземлился в корзину, фактически отобрав у команды Виталия Степановского надежду на спасение.
Правда, у нее этот шанс все же был. «Химик» имел четыре секунды на организацию атаки для перевода поединка в овертайм. Но в этот момент, при вводе мяча из-за лицевой линии, Кирилл Марченко умудрился за нее заступить, а арбитры не дремали…
Таким образом, «Днепр» еще более упрочил свое лидирующее положение в турнирной таблице, а вот «Химик» хорошую возможность подтянуться к третьей позиции не использовал.
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