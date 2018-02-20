У игрока олимпийской сборной Словении по хоккею обнаружили допинг
Это второй случай на Олимпиаде с положительным допинг-тестом
Форвард сборной Словении и роSSийского «Нефтехимика» (Нижнекамск) Жига Еглич сдал положительный допинг-тест, сообщается на официальном сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
20 февраля судом было открыто дело против 29-летнего игрока, чей допинг-тест дал положительный результат на фенотерол.
Решение по делу Еглича будет вынесено после Олимпиады.
Отметим, без своего форварда сборная Словения проиграла матч 18 финала сборной Норвегии 1:2 и вылетела из турнира.
Напомним, ранее на Играх один из допинг-тестов керлингиста команды Олимпийских атлетов из РоSSии (ОАР) Александра Крушельницкого дал положительный результат на мельдоний.
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