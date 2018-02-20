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У игрока олимпийской сборной Словении по хоккею обнаружили допинг Это второй случай на Олимпиаде с положительным допинг-тестом Жига Еглич Фото: news.sportbox.ru Форвард сборной Словении и роSSийского «Нефтехимика» (Нижнекамск) Жига Еглич сдал положительный допинг-тест, сообщается на официальном сайте Спортивного арбитражного суда (CAS). 20 февраля судом было открыто дело против 29-летнего игрока, чей допинг-тест дал положительный результат на фенотерол. Решение по делу Еглича будет вынесено после Олимпиады. Отметим, без своего форварда сборная Словения проиграла матч 18 финала сборной Норвегии 1:2 и вылетела из турнира. Напомним, ранее на Играх один из допинг-тестов керлингиста команды Олимпийских атлетов из РоSSии (ОАР) Александра Крушельницкого дал положительный результат на мельдоний.

LB.ua

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