У игрока олимпийской сборной Словении по хоккею обнаружили допинг

Это второй случай на Олимпиаде с положительным допинг-тестом

У игрока олимпийской сборной Словении по хоккею обнаружили допинг
Жига Еглич
Фото: news.sportbox.ru

Форвард сборной Словении и роSSийского «Нефтехимика» (Нижнекамск) Жига Еглич сдал положительный допинг-тест, сообщается на официальном сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

20 февраля судом было открыто дело против 29-летнего игрока, чей допинг-тест дал положительный результат на фенотерол.

Решение по делу Еглича будет вынесено после Олимпиады.

Отметим, без своего форварда сборная Словения проиграла матч 18 финала сборной Норвегии 1:2 и вылетела из турнира.

Напомним, ранее на Играх один из допинг-тестов керлингиста команды Олимпийских атлетов из РоSSии (ОАР) Александра Крушельницкого дал положительный результат на мельдоний.


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