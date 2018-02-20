НХЛ: Детройт обменял вратаря в Филадельфию

"Детройт Ред Уингз" обменял голкипера Петра Мразека в "Филадельфию Флайерз", получив за него условный выбор в четвертом раунде драфта 2018 года и условный выбор в третьем раунде драфта 2019 года, сообщает официальный сайт НХЛ.

"Мы рады, что получили Петра Мразека, - сказал генеральный менеджер "Филадельфии" Рон Хекстолл. - Петр уже состоявшийся голкипер, а нам в нынешней ситуации очень нужен такой вратарь".

В этом сезоне 26-летний Мразек сыграл 22 матча (18 в качестве первого номера), одержав в них восемь побед и потерпев десять поражений (8-7-3). Он пропускал в среднем за игру 2,89 шайбы (КН) и парировал 91% бросков (ОБ). Нынешний сезон является последним по действующему двухлетнему контракту Мразека, и 1 июля хоккеист может получить статус ограниченно свободного агента.

На прошлой неделе "Флайерз" потеряли из-за травм Брайана Эллиотта и Михала Нойвирта. Основному вратарю "Филадельфии" Эллиотту 13 февраля сделали операцию на мышцах торса. Он травмировался 10 февраля во время серии послематчевых буллитов в матче против "Аризона Койотиз" и выбыл на срок от пяти до шести недель. В воскресенье запасной голкипер команды Нойвирт получил травму нижней части тела в первом периоде матча против "Нью-Йорк Рейнджерс" (7:4 победа "Флайерз") и не смог выйти на лед после перерыва.

Эллиотт и Нойвирт остаются в команде до лета 2019 года, и "Флайерз" очень многого ждут от молодых Картера Харта (играет в молодежной Западной хоккейной лиге) и Феликса Сандстрема (играет в Швеции за HV 71).


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