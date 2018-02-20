Азар: Челси необходимо обороняться всей командой. Футбол

Полузащитник "синих" Эден Азар поделился ожиданиями от сегодняшней встречи с "Барселоной".

- Во-первых, нам необходимо обороняться всей командой. Если мы не сделаем этого, то будут неприятности. У "Челси" есть футболисты, которые любят и умеют работать с мячом. И когда мы будем владеть мячом, то нужно играть в свой футбол и стараться забить, потому что первый матч будет проходить на "Бридже", на глазах у наших болельщиков. Мы знаем, что победить "Челси" сложно, сейчас мы в хорошем положении.

Приятно, когда тебя сравнивают с лучшими в мире игроками - Месси и Роналду. Но я другой. Мы играем в разных чемпионатах, я стараюсь просто делать свою работу и дотянуться до их уровня, поэтому в каждом сезоне стараюсь продемонстрировать свои лучшие качества. Когда выходишь на поле в таком матче - необходимо проявить себя. Если ты хочешь быть одним из лучших, то в таких встречах нужно играть очень хорошо. В каждом матче я стараюсь показывать максимум. Да, хочется блистать, когда играешь против лучших в мире, - цитирует бельгийца официальный сайт "Челси".