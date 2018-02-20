Медель: Буду рад сыграть против Видаля
Полузащитник турецкого "Бешикташа" Гари Медель поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". "Чёрные орлы" попытаются выстоять на "Альянц-Арене".
- Будет очень сложный матч. Надо сыграть умно. Очень важно добиться положительного результата перед ответным поединком в Стамбуле. Наша команда отлично провела групповой этап и заняла первое место. Теперь предстоит матч против гранда. Но мы верим в себя и надеемся на выход в четвертьфинал.
Рад, что во вторник мы сможем сыграть друг против друга с моим товарищем по сборной Чили Артуро Видалем. В Лиге чемпионов мы еще не встречались, и это должно быть интересно, - цитирует южноамериканца официальный сайт УЕФА.
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Спорт
20.02.2018 08:15