Медель: Буду рад сыграть против Видаля

Полузащитник турецкого "Бешикташа" Гари Медель поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". "Чёрные орлы" попытаются выстоять на "Альянц-Арене".

- Будет очень сложный матч. Надо сыграть умно. Очень важно добиться положительного результата перед ответным поединком в Стамбуле. Наша команда отлично провела групповой этап и заняла первое место. Теперь предстоит матч против гранда. Но мы верим в себя и надеемся на выход в четвертьфинал.