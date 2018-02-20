Уиган - Манчестер Сити: FA займется расследованием беспорядков. Футбол

Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена изучить все инциденты, произошедшие во время и после поединка 1/8 финала Кубка Англии "Уиган" - "Манчестер Сити".

Прежде всего, длительную дисквалификацию может заработать форвард "горожан" Серхио Агуэро. Аргентинец, который после финального свистка направлялся в раздевалку, ударил местного болельщика, выбежавшего на поле для празднования сенсационной победы.

А в перерыве словесная перепалка возникла между наставниками команд. Ассоциация рассчитывает получить всю необходимую информацию об инциденте от рефери матча Энтони Тейлора, после чего примет решение, есть ли резон наказывать Пепа Гвардиолу и Пола Кука.

Кроме того, лидер АПЛ может нарваться на серьёзный штраф из-за поведения своих фанатов, которые на эмоциях принялись ломать рекламные щиты.




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