Уиган - Манчестер Сити: FA займется расследованием беспорядков. Футбол
Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена изучить все инциденты, произошедшие во время и после поединка 1/8 финала Кубка Англии "Уиган" - "Манчестер Сити".
Прежде всего, длительную дисквалификацию может заработать форвард "горожан" Серхио Агуэро. Аргентинец, который после финального свистка направлялся в раздевалку, ударил местного болельщика, выбежавшего на поле для празднования сенсационной победы.
А в перерыве словесная перепалка возникла между наставниками команд. Ассоциация рассчитывает получить всю необходимую информацию об инциденте от рефери матча Энтони Тейлора, после чего примет решение, есть ли резон наказывать Пепа Гвардиолу и Пола Кука.
Кроме того, лидер АПЛ может нарваться на серьёзный штраф из-за поведения своих фанатов, которые на эмоциях принялись ломать рекламные щиты.
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