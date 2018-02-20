Борячук: Думал, что лучшим признают не меня, а Марлоса. Футбол

Как известно, лучшим игроком 20-го тура чемпионата Украины признан форвард "Мариуполя" Андрей Борячук. Нападающий оформил хет-трик в поединке с "Зиркой" (3:0).

- Оценил это хорошо, но если честно, немного удивился. Я ожидал, что лучшим игроком в этом туре станет Марлос. Он хорошо отыграл матч с "Черноморцем" и забил красивые мячи. Поэтому думал, что будет он. Немного удивлен, что выбрали меня, - признался Борячук в разговоре с "Футбол NEWS".

Напомним, футболист сборной Украины Марлос в матче "Шахтера" и "Черноморца" (5:0) забил два гола и отдал три результативных передачи. А лучшим тренером тура признали наставника каменской "Стали" Николая Костова. Его команда переиграла "Александрию" со счетом 2:0.


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