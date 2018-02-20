Иммобиле в третий раз за карьеру забил 22 гола в Серии А

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле, дубль которого помог "бело-голубым" одержать победу в поединке 25-го тура чемпионата Италии против "Вероны" (2:0), отметился серьёзным персональным достижением.

Иммобиле наколотил уже 22 мяча в нынешнем розыгрыше Серии А, оторвавшись от своего ближайшего преследователя, Мауро Икарди, на четыре точных удара.

Интересно, что 28-летний форвард в третий раз за свою карьеру сумел достичь отметки в 22 гола. Аналогичным результатом он отметился в прошлом сезоне, а также в первенстве-2013/14.

Напомним, "орлята" занимают четвёртую позицию в турнирной таблице, отставая от принципиального соперника - "Ромы" - на одно очко.

2017-18, Чемпионат Италии. 2-й круг. 25-й тур.

"Лацио" - "Верона" 2:0 (0:0)



Голы: Иммобиле, 56 (1:0); Иммобиле, 60 (2:0)

