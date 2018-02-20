CAS объяснил, почему Динамо проиграло ФФУ. Футбол

Спортивный арбитражный суд Лозанны официально подтвердил, что иск "Динамо" к Федерации футбола Украины по поводу "мариупольского дела" и присуждения технического поражения отклонен. Соответствующее решение уже появилось на сайте организации.

CAS объяснил, что поскольку проведение матчей в Мариуполе было разрешено, только дирекция Премьер-лиги является компетентным органом, чтобы определять, есть ли достаточные основания или форс-мажорные обстоятельства для переноса матчей. Поскольку "Динамо" не посылало запрос в УПЛ на этот счет, CAS решил, что апелляция должна быть отклонена, даже без определения того, были ли гарантии безопасности в Мариуполе достаточными.

Лозанна пока объявило о решении в ускоренном темпе, так как 10 марта должна стартовать вторая часть чемпионата Украины. Полное решение со всем обоснованием должно появиться позднее.


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