«Манчестер Сити» сенсационно вылетел из Кубка Англии от команды из низшей лиги. Футбол

Украинец Александр Зинченко не принимал участия в этом позоре

В матче 18 финала Кубка Англии без пяти минут чемпион Премьер-Лиги клуб «Манчестер Сити» на радость букмекерам проиграл на выезде скромному «Уигану», представляющему третью по силе футбольную лигу Англии.

В какой-то степени на итоговый результат повлияло удаление игрока «МанСити» Фабиана Дельфа под самый занавес 1-го тайма.

Однако, и во 2-й половине игры гости, которые выступали практически основным составом, имели подавляющее преимущество, как игровое, так и территориальное.

Тем неожиданней был гол, забитый игроком «Уигана» на 79-й минуте.

Откровенный навал, предпринятый подопечными Хосепа Гвардьолы в концовке матча, ни к чему не привел.