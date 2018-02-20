«Манчестер Сити» сенсационно вылетел из Кубка Англии от команды из низшей лиги. Футбол
Украинец Александр Зинченко не принимал участия в этом позоре
В матче 18 финала Кубка Англии без пяти минут чемпион Премьер-Лиги клуб «Манчестер Сити» на радость букмекерам проиграл на выезде скромному «Уигану», представляющему третью по силе футбольную лигу Англии.
В какой-то степени на итоговый результат повлияло удаление игрока «МанСити» Фабиана Дельфа под самый занавес 1-го тайма.
Однако, и во 2-й половине игры гости, которые выступали практически основным составом, имели подавляющее преимущество, как игровое, так и территориальное.
Тем неожиданней был гол, забитый игроком «Уигана» на 79-й минуте.
Откровенный навал, предпринятый подопечными Хосепа Гвардьолы в концовке матча, ни к чему не привел.
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Спорт
20.02.2018 08:15