Гюнеш об игре с Баварией: Хотим использовать высокий прессинг. Футбол

Главный тренер турецкого "Бешикташа" Сенол Гюнеш отметил силу "Баварии", соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов.

- "Бавария" отлично укомплектована, и там хватает высококлассных футболистов даже на две команды! В списке самых титулованных команд за всю историю турнира мюнхенцы идут третьими после "Реала" и "Милана". Мы попробуем показать хорошую игру и воспользоваться своими шансами. Было бы очень здорово забить гол на выезде. Впервые в текущей Лиге чемпионов мы выходим на матч в качестве аутсайдера.