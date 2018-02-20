Гюнеш об игре с Баварией: Хотим использовать высокий прессинг. Футбол
Главный тренер турецкого "Бешикташа" Сенол Гюнеш отметил силу "Баварии", соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов.
- "Бавария" отлично укомплектована, и там хватает высококлассных футболистов даже на две команды! В списке самых титулованных команд за всю историю турнира мюнхенцы идут третьими после "Реала" и "Милана". Мы попробуем показать хорошую игру и воспользоваться своими шансами. Было бы очень здорово забить гол на выезде. Впервые в текущей Лиге чемпионов мы выходим на матч в качестве аутсайдера.
Думаю, у "Баварии" будут играть Роббен и Левандовски, а возможно и Рибери. Но это не так важно. Нам просто нужно хорошо сделать свою работу и не терять осторожности. Хотим использовать высокий прессинг, чтобы осложнить хозяевам жизнь. Но в футбол играют 11 человек против 11 человек, а не имена. Тут все очень просто, - приводит слова Гюнеша официальный сайт УЕФА.
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