Вальверде: Конте - один из лучших тренеров в мире. Футбол

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мыслями накануне встречи с "Челси", отдав должное своему итальянскому коллеге Антонио Конте.

- Забить на выезде непросто, - цитирует коуча пресс-служба УЕФА. - Мы хотим чуть изменить динамику своей игры в гостях. "Челси" - команда физически сильная, отлично обороняется. За нее играет много футболистов, которые могут уколоть контратакой. Во вторник мы пишем новую страницу. Это Лига чемпионов, и мы хотим пройти дальше. У "Челси" есть ярко выраженный стиль игры, как у большинства английских команд. Надо это учитывать. Завтра увидим, будет ли "Челси" верен своему стилю.

Прошло пару лет, и представители английской премьер-лиги снова мощно выглядят в еврокубках. В Англии очень сильный чемпионат, и потому естественно, что английские клубы сейчас в топе. Надо понимать, что мы встречаемся с чемпионом Англии, у которого есть опасные форварды в нападении: Азар, Мората, Жиру, Педро. Будет сложно.

Антонио Конте - один из лучших тренеров в мире. У него фантастический послужной список, и не только из-за победы с "Челси" в чемпионате Англии, но и с "Юве" и сборной Италии. Его команды всегда сильны тактически. Они знают, что делать в любой из моментов, и для нас это будет большим испытанием.




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