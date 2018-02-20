НХЛ: Овечкин помогает Вашингтону победить, Вегас уступает, но остается лидером

Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-02-20. Результаты всех матчей

"Айлендерс" - "Миннесота" - 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)

Дубль Джейсона Закера помог "Миннесоте" одолеть "Айлендерс". По шайбе в ворота соперников отправили Джоэл Эрикссон, Мэтт Каллен и Тайлер Эннис. Голкипер "Уайлдз" Деван Дубник отразил за матч 32 броска по воротам. У "Айлендерс" отличились Росс Джонстон, Андерс Ли и Таннер Фритц.

"Баффало" - "Вашингтон" - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

35-я шайба в сезона Александра Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Баффало". Лидер "Кэпиталз" открыл счет в матче, а Джон Карлсон вернул "Кэпиталз" преимущество. Точку в поединке поставил Евгений Кузнецов. В составе "Сэйбрз" отличились Кайл Окпосо и Эвандер Кейн.

"Калгари" - "Бостон" - 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Гол Брэда Маршана на 4-й минуте овертайма принес победу "Бостону" над "Калгари". Голкипер "Брюинз" Туукка Раск отразил за матч 28 бросков по воротам. Давид Пастернак открыл счет в поединке в первом периоде, а Мэтт Ткачук подарил надежду "Флеймз" во втором, сравняв счет.

"Нэшвилл" - "Оттава" - 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Дубль Виктора Арвидсона помог "Нэшвиллу" обыграть "Оттаву". Гол и результативная передача за Райаном Эллисом. По шайбе в ворота "Сенаторс" отправили Роман Йози и Крэйг Смит. В составе канадского клуба отличились Жан-Габриэль Пажо и Макс Маккормик.

"Чикаго" - "Лос-Анджелес" - 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

27 сэйвов голкипера "Лос-Анджелеса" Джонатана Куика помогли "Кингз" одолеть "Блэкхокс". Торри Митчелл, Энди Андрейофф и Дион Фанеф забивали за "Королей", а в составе "Чикаго" отличился Патрик Шарп.

"Вегас" - "Анахайм" - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

"Вегас" сохранил первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата даже после поражения от "Анахайма". Голкипер "Дакс" Джон Гибсон получил травму нижней части тела в конце второго периода поединка, но и вышедший ему на замену Райан Эллис не позволил отличиться игрокам "Голден Найтс". В составе "Уток" забивали Якоб Силфверберг и Джош Мэнсон.