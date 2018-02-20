Канадские фигуристы - трехкратные олимпийские чемпионы

Канадская пара Тесса Виртью и Скотт Мойр, которой вчера не было равных в короткой программе (83,67), сумела удержать лидерство и после произвольного танца.

Навязать борьбу за "золото" попытались Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции - они получили рекордные баллы за произвольный танец (123,35) и сумели оказаться в лидерах зачёта, однако затем на лёд вышли канадцы, которые без особых проблем вернули себе первую строчку - их сегодняшний прокат оценили в 122,4 балла. Суммарно дуэт набрал 206,07 баллов, что является новым мировым рекордом. А замкнули пьедестал американцы - Майя и Алекс Шибутани (192,59).

Отметим, что несколькими днями ранее Тесса Виртью и Скотт Мойр помогли Канаде добыть "золото" в командных соревнованиях в Южной Корее. Ранее дуэт побеждал в Ванкувере-2010 и становился серебряным призёром в Сочи-2014.