Суперлига: "Мотор" показал класс "Донбассу"

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Мотор - Донбасс - 42:23 (21:11).

Фото: handball.motorsich.com

М: Козакевич (8), Шевелев (5), Бабичев (4), Кубатко (4), Пуховский (4).

Д: Ильченко (8).

«Мотор» рассматривал матч против «Донбасса», занимающего третью строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, прежде всего, как один из этапов подготовки к играм плей-офф Лиги чемпионов против датского «Скьерна».

С большой долей вероятности, можно сказать, что именно на клубах из первой четверки внутреннего чемпионата украинский чемпион отрабатывал варианты игры в защите и атаке. «Мотор» последовательно сыграл с ЗТР и «Донбассом», а в следующий вторник проведет заключительный матч из этой серии против ЗНТУ-ЗАС.

Как сказал главный тренер «Мотора» Патрик Ромбел, команда с каждым днем чувствует себя все увереннее и увереннее. Значительно улучшилось физическое состояние игроков. В отчетном матче хозяева даже уступали некоторое время в счете сопернику (1:2), однако чемпион увеличил скорости и в середине первого тайма выигрывал уже пять мячей. Еще пять добавил в заключительные пять минут игры первой половины. В том же ключе прошел и второй тайм. «Мотор» не сбавлял обороты, постоянно проводил ротацию состава и, как следствие, добился очередной победы.

ЗНТУ-ЗАС - ЗТР - 25:37 (11:19).

ЗЗ: Черкащенко (10), Касай (5). З: Ганчев (8), Артеменко (6), Карамышев (6), Тильте (5), Акименко (4).

ЗТР вышел на игру с такой жаждой победы, что ошеломил всех своим напором на победу, забив на первой минуте два безответных мяча. Именно ЗТР заставив ошибиться в атаке Богдана Черкащенко и Владислава Кобзия, наказал за непочтение к сопернику ЗНТУ-ЗАС. На 7-й минуте хозяева площадки проигрывали 1:6. И только после этого удалось несколько навести порядок, забито два гола - 3:6. Однако, гости взвинтили темп и раз за разом поражали ворота Рудольфа Бородая. Бородай не смог помочь команде, как и ненадолго сменивший его в «рамке» Александр Белый.

А вот их визави из ЗТР отработали на славу. Полтора тайма на страже ворот находился Антон Деревянкин и полтайма Борис Крючков, успевший за это время отразить два семиметровых после бросков Александра Касая и Владислава Паровинчака. «Плюс восемь» для ЗТР перед перерывом.

И во втором тайме ЗТР продолжал атаковать и довел преимущество до 14 мячей (15:29). И это, несмотря на то, что прямую красную карточку за неспортивное поведение на 37-й минуте получил Максим Карамышев, а на 42-й минуте третье удаление «схлопотал» Роман Северин. ЗТР легко довел матч до победы.

Анатолий ВЛАСОВ, Спорт-Экспресс в Украине

И В Н П М О

1. ЗТР 20 16 2 1 720-440 34

2. Мотор 15 15 0 0 639-317 30

3. Донбасс 18 11 2 5 553-519 24

4. ЗНТУ-ЗАС 16 10 1 5 513-432 21

5. Портовик 18 7 1 10 510-573 15

6. ЗТР-Буревестник 17 6 1 10 474-490 13

7. ЦСКА 16 5 1 10 435-507 11

8. Политехник 18 2 0 16 393-638 4

9. Энергетик 16 1 0 15 300-621 2