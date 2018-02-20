Суперлига: "Мотор" показал класс "Донбассу"

«Мотор» рассматривал матч против «Донбасса», занимающего третью строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, прежде всего, как один из этапов подготовки к играм плей-офф Лиги чемпионов против датского «Скьерна».
С большой долей вероятности, можно сказать, что именно на клубах из первой четверки внутреннего чемпионата украинский чемпион отрабатывал варианты игры в защите и атаке. «Мотор» последовательно сыграл с ЗТР и «Донбассом», а в следующий вторник проведет заключительный матч из этой серии против ЗНТУ-ЗАС.
Как сказал главный тренер «Мотора» Патрик Ромбел, команда с каждым днем чувствует себя все увереннее и увереннее. Значительно улучшилось физическое состояние игроков. В отчетном матче хозяева даже уступали некоторое время в счете сопернику (1:2), однако чемпион увеличил скорости и в середине первого тайма выигрывал уже пять мячей. Еще пять добавил в заключительные пять минут игры первой половины. В том же ключе прошел и второй тайм. «Мотор» не сбавлял обороты, постоянно проводил ротацию состава и, как следствие, добился очередной победы.
ЗТР вышел на игру с такой жаждой победы, что ошеломил всех своим напором на победу, забив на первой минуте два безответных мяча. Именно ЗТР заставив ошибиться в атаке Богдана Черкащенко и Владислава Кобзия, наказал за непочтение к сопернику ЗНТУ-ЗАС. На 7-й минуте хозяева площадки проигрывали 1:6. И только после этого удалось несколько навести порядок, забито два гола - 3:6. Однако, гости взвинтили темп и раз за разом поражали ворота Рудольфа Бородая. Бородай не смог помочь команде, как и ненадолго сменивший его в «рамке» Александр Белый.
А вот их визави из ЗТР отработали на славу. Полтора тайма на страже ворот находился Антон Деревянкин и полтайма Борис Крючков, успевший за это время отразить два семиметровых после бросков Александра Касая и Владислава Паровинчака. «Плюс восемь» для ЗТР перед перерывом.
И во втором тайме ЗТР продолжал атаковать и довел преимущество до 14 мячей (15:29). И это, несмотря на то, что прямую красную карточку за неспортивное поведение на 37-й минуте получил Максим Карамышев, а на 42-й минуте третье удаление «схлопотал» Роман Северин. ЗТР легко довел матч до победы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.