Айнтрахт обыгрывает РБ Лейпциг и выходит на третье место

Приятный сюрприз сезона франкфуртский "Айнтрахт" поднялся на третью строчку в Бундеслиге после того, как обыграл в первом в истории чемпионата Германии выносном на понедельник матче РБ Лейпциг со счетом 2:1. Таким образом, подопечные Нико Ковача набрали 39 очков - всего на один меньше второй дортмундской "Боруссии", а РБ Лейпциг остался пятым с 38 очками.

Игра началась с пятиминутной задержкой из-за акции протеста фанатов хозяев, которые были недовольны матчем в понедельник вечером. Гости вышли вперед на 13-й минуте после гола Жан-Кевина Огустена, однако Тимоти Чендлер и Кевин-Принс Боатенг в течение ударных четырех минут в середине первого тайма принесли "Айнтрахту" волевую победу. Хозяева поразили невероятным прессингом в течение всей игры и не позволили вице-чемпиону прошлого сезона навязать свой стиль игры. О боевом настрое хозяев также говорят шесть желтых карточек, хотя всего было 17 нарушений.

На 31-й минуте была очень спорная ситуация. Гости требовали пенальти за нарушение против Марселя Забитцера в штрафной площади, и Рефери Феликс Цвайер попросил помощи системы VAR. Посмотрев повтор, он определил офсайд у "быков", чем вызвал гнев тренера Ральфа Хасенхуттля. Незадолго до перерыва Айнтрахт мог забить третий гол, но Гулачи спас после удара Ребича.

Второй тайм был не таким интересным. Гости так и не не нашли способ взломать оборону "Айнтрахта". Скорее, хозяева были чуть ближе к третьему мячу. В итоге, седьмое поражение "быков" в сезоне. В следующем туре сыграют с последним "Кёльном".

2017-18, Чемпионат Германии. 2-й круг. 23-й тур.

"Айнтрахт" - "РБ Лейпциг" 2:1 (2:1)

Голы: Огустен, 13 (0:1); Чандлер, 22 (1:1); Боатенг К.-П., 26 (2:1)

"Айнтрахт": Градецки; Сальседо; Абрахам; Фалетт; да Коста; Хасебе; Чандлер; Боатенг К.-П. (Фернандес, 68); Вольф М. (Гачинович, 82); Ребич (Йович Л., 80); Алле

"РБ Лейпциг": Гулачи; Упамекано; Орбан В.; Клостерман; Лаймер; Демме (Поульсен Ю., 46); Забитцер; Ильсанкер; Лукман (Вернер, 76); Огустен; Кейта Н. (Форсберг, 61)

Предупреждения: Ребич, 33; Вольф М., 38; Хасебе, 47; Чандлер, 64; Боатенг К.-П., 66; Фалетт, 75 - Орбан В., 51; Клостерман, 81




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