Комитет арбитров: офсайд в матче Зирка - Мариуполь был кем-то спровоцирован

Комитет арбитров ФФУ прокомментировал эпизод из матча "Зирка" - "Мариуполь" (0:3), который произошел на 57-й минуте. Тогда главным судьей было ошибочно принято решение о фиксации офсайда.

- Этот случай связан с признанием недействительным решения АА со стороны арбитра, который фиксирует вне игры на центральном игроке, который находится в положении, незаслуживающем наказания. АА №1 правильно не поднимает флажок, правильно оценив положение, которое не заслуживало наказания, центрального игрока относительно с его партнером по команде, который действовал с правильного положения на левой части поля.

АА №1 правильно оценил ситуацию, но нецелесообразный свисток арбитра был кем-то, но не членами судейской бригады, спровоцирован, кем-то, кто крикнул "офсайд" у микрофона системы связи четвёртого арбитра, - объяснили в комитете.


Terrikon со ссылкой на ФФУ


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