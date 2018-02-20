После поражения от Баварии Вольфсбург расстался с тренером

Главный тренер "Вольфсбурга" Мартин Шмидт был отправлен в отставку после домашнего поражения от "Баварии" (1:2). При этом, победный мяч Роберт Левандовски забил с пенальти уже в компенсированное ко второму тайму время. В первом круге "волки" сумели сыграть на поле "Баварии" вничью - 0:0.

Шмидт возглавил "Вольфсбург" в сентябре, сменив голландца Андриеса Йонкера. Под руководством швейцарского специалиста "волки" в 19 матчах одержали всего три победы, 11 раз сыграли вничью и проиграли пять раз.

Как заявил спортивный директор клуба Олаф Реббе, 50-летний тренер сам стал инициатором отставки, объяснив свое решение тем, что команде следует дать новый импульс. В настоящий момент "Вольфсбург" находится всего на одно очко выше зоны вылета (14-е место) и вылетела из кубка Германии, проиграв "Шальке". Наблюдательный совет клуба утвердил отставку только после "интенсивной и противоречивой дискуссии", и выразил сожаление о решении Шмидта.

"Он хочет расчистить путь своей отставкой, чтобы "Вольфсбург" с новым главным тренером как можно скорее обеспечил сохранение прописки в Бундеслиге", - рассказал Олаф Реббе. "Нам бы хотелось достичь этой цели с ним, но мы не могли удержать его. Сейчас важно уважать его решение, хотя я должен признать, что этот шаг меня разочаровывает - также потому, что он был нашим любимым тренером".

Тренировка команды во вторник была перенесена на 16 часов. Кто будет руководить командой, клуб хочет объявить чуть ранее. Кандидатом в качестве промежуточного решения может стать голландец Тон Лохофф, который уже работал в "Вольфсбурге" в тренерском штабе Дитера Хеккинга.




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