Игорь СУРКИС: "Я расскажу очень много интересного". Футбол

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал кадровое пополнение команды и рассказал, как происходило заседание суда в Лозанне по поводу Мариупольского процесса:

Игорь Суркис. Фото: fcdynamo.kiev.ua

- Как вам игра против «Олимпика»? Как оцените дебют новичков?

Игра как после зимней паузы, ребята тяжело входят в игру . Видно, что хватило не на весь матч, в конце подсели немножко. Но выдержали, молодцы, не пропустили, победили. Три очка есть - уже хорошо.

- Прокомментируйте возвращение Руслана Ротаня.

- Мне сложно оценивать. Нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы он сыграл какое-то количество игр . То, что у него есть опыт - однозначно, он поможет команде. Мы играем во всех турнирах, поэтому я считаю, такой игрок нам просто необходим, потому что в команде играет много молодежи. Они будут быстрее прогрессировать, если такой опытный футболист будет в коллективе.

- Расскажите об экстренном возвращении Дениса Бойко, как вы так быстро среагировали?

- Среагировали, потому что Бущан получил травму, а Коваля отпустили. Оставаться с двумя вратарями, один из которых очень молодой, было сложно, играя во всех турнирах. Хацкевич очень быстро среагировал, мы связались с «Бешикташем», все прошло быстро и гладко. Мы взяли его в аренду. Когда закончится сезон, будем обсуждать, захочет ли он продолжать здесь карьеру. Это его дом - вполне вероятно, что мы заключим с ним более длительный контракт.

- Расскажите, как Вы перехватили Шабанова у «Зари»...

- Я никого не перехватывал. (Смеется)

- Говорили, что он должен был подписывать контракт...

- Должен был. Но наши тренеры обратили на него внимание, сказали, что он нужен команде, поэтому он сегодня конкурирует. У нас такое количество игр , что у него будет еще время себя проявить.

- С некоторыми игроками, у которых летом заканчивался контракт, вы уже продлили соглашения. Насколько сложно шли переговоры?

- Кто хотел подписать - подписал. Кто-то еще думает. У нас есть Мбокани, Мораэс, Хачериди, у них определенный возраст. Все-таки они не молодые, перспектив на длительный период нет, они могут отыграть еще один-три сезона. Но, если они захотят играть в этой команде, будут конкурировать и будут способны бороться за место в основном составе, показывать эти полгода тот уровень, то качество игры , которые необходимы для команды, для результата - нет проблем, мы со всеми продлим контракты.

- Во время зимнего перерыва говорили о том, что Цыганковым заинтересован «Шальке». Были какие-то разговоры?

- Когда в команде есть лидеры, показывающие футбол высокого качества, всегда о них говорят. Предложений официально мы не получали, но слухи какие-то доходят. Но у него длительный контракт, поэтому он должен сформироваться в этой команде. Если будут по нему какие-то серьезные предложения в будущем - мы готовы их рассматривать. О Ярмоленко говорили, что он на век в киевском «Динамо», но он же ушел. У Цыганкова все впереди. Но ему нужно прогрессировать, играть, забивать. Он молодец, быстро восстановился после травмы, в двух матчах забил два мяча, еще мог отличиться сегодня. Поэтому я считаю, что это тот футболист , который необходим команде «Динамо» сегодня. Так же, как и Шепелев. Тамаш Кадар добавил, хотя его все критиковали. А он сегодня, я считаю, сыграл одну из лучших своих игр . Везде он был, везде подстраховывал - настоящий центральный защитник. И Бурда должен добавить. Ребята должны совершенствоваться и играть в качественный футбол , который, прежде всего, приносит удовольствие зрителям и результат.

- Расскажите, как проходил мариупольский процесс? Насколько это тяжелая процедура? Какие у вас эмоции после всего этого?

- У меня нет никаких эмоций, мы просто отстаивали свою правоту. Я считаю, что с юридической точки зрения она безукоризненна. 13 часов слушалось дело, думаю, в ближайшее время судьи вынесут свой вердикт. Во всяком случае, мы прошли весь путь, о котором говорили - я по-прежнему остаюсь при своем мнении, что правота должна быть на нашей стороне.

- Почему так долго - 13 часов?

- Рассматривались позиции всех сторон, доказательная база. Свидетели - это хорошо, нотакже должны работать юристы, доказывать правоту той или иной стороны. Мне странно только, что кто-то говорит о сепаратизме. Это бред, учитывая, что команда имеет на руках девять писем от правоохранительных органов, предостерегающих от поездки в Мариуполь. Я же не говорю о других командах. Ни в одном письме не было написано, что в Мариуполе играть безопасно. А я - человек ответственный, ориентируюсь, прежде всего, на официальные документы, а не на геройство некоторых людей, которые в автобусах хотят ехать, перед автобусом бегать. Мы ждем решения, каким оно будет - таким мы его и примем.

- Вы там увиделись с этими людьми - состоялось ли нормальное общение, или это были две враждующие стороны?

- Там была абсолютно нормальная обстановка. Я видел всех, кто выступал против нас. И президента Федерации футбола , и генерального секретаря. Вообще это нонсенс - когда Федерация футбола выступает против своего клуба, который во все молодежные и национальную сборные делегирует огромное количество своих футболистов , готовит их. И, когда им предлагают идти на мировую, они не хотят. Давайте дождемся окончания этого длительного сериала - и расставим уже все на свои места. Как бы все ни закончилось, у меня будет что сказать прессе.

- Когда будет решение?

- Думаю, через несколько дней. Для того, чтобы сохранился формат чемпионата, мы просили, чтобы это решение было как можно скорее. Насколько мне известно, Федерация футбола тоже не возражала.

- Вы сказали, что глава федерации и генеральный секретарь выступают против клуба, а они говорят, что в шоке, что против них выступает первый вице-президент и люди из Исполкома...

- Есть порядочные люди, а есть те, кто попал в футбол случайно. Те люди, которые выступали сегодня на стороне киевского «Динамо», мне кажется, сделали очень много для футбола . Те же Бандурко, Кочетов. Разгар нашего футбола , который приносил радость миллионам болельщиков, собирал многотысячные аудитории на матчах - благодаря, прежде всего, этим людям, которые работали в футболе . А не тем людям, которые сегодня пришли в футбол и пытаются из него сделать политику. Сегодня это получается, но, поверьте мне, завтра это не получится. Политики в футболе быть не должно.