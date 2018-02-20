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2018-02-20
Игорь СУРКИС: "Я расскажу очень много интересного". Футбол
Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал кадровое пополнение команды и рассказал, как происходило заседание суда в Лозанне по поводу Мариупольского процесса:
Игорь Суркис. Фото: fcdynamo.kiev.ua
- Как вам игра против «Олимпика»? Как оцените дебют новичков?
- Игра как после зимней паузы, ребята тяжело входят в игру. Видно, что хватило не на весь матч, в конце подсели немножко. Но выдержали, молодцы, не пропустили, победили. Три очка есть - уже хорошо.
- Прокомментируйте возвращение Руслана Ротаня.
- Мне сложно оценивать. Нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы он сыграл какое-то количество игр. То, что у него есть опыт - однозначно, он поможет команде. Мы играем во всех турнирах, поэтому я считаю, такой игрок нам просто необходим, потому что в команде играет много молодежи. Они будут быстрее прогрессировать, если такой опытный футболист будет в коллективе.
- Расскажите об экстренном возвращении Дениса Бойко, как вы так быстро среагировали?
- Среагировали, потому что Бущан получил травму, а Коваля отпустили. Оставаться с двумя вратарями, один из которых очень молодой, было сложно, играя во всех турнирах. Хацкевич очень быстро среагировал, мы связались с «Бешикташем», все прошло быстро и гладко. Мы взяли его в аренду. Когда закончится сезон, будем обсуждать, захочет ли он продолжать здесь карьеру. Это его дом - вполне вероятно, что мы заключим с ним более длительный контракт.
- Расскажите, как Вы перехватили Шабанова у «Зари»...
- Я никого не перехватывал. (Смеется)
- Говорили, что он должен был подписывать контракт...
- Должен был. Но наши тренеры обратили на него внимание, сказали, что он нужен команде, поэтому он сегодня конкурирует. У нас такое количество игр, что у него будет еще время себя проявить.
- С некоторыми игроками, у которых летом заканчивался контракт, вы уже продлили соглашения. Насколько сложно шли переговоры?
- Кто хотел подписать - подписал. Кто-то еще думает. У нас есть Мбокани, Мораэс, Хачериди, у них определенный возраст. Все-таки они не молодые, перспектив на длительный период нет, они могут отыграть еще один-три сезона. Но, если они захотят играть в этой команде, будут конкурировать и будут способны бороться за место в основном составе, показывать эти полгода тот уровень, то качество игры, которые необходимы для команды, для результата - нет проблем, мы со всеми продлим контракты.
- Во время зимнего перерыва говорили о том, что Цыганковым заинтересован «Шальке». Были какие-то разговоры?
- Когда в команде есть лидеры, показывающие футбол высокого качества, всегда о них говорят. Предложений официально мы не получали, но слухи какие-то доходят. Но у него длительный контракт, поэтому он должен сформироваться в этой команде. Если будут по нему какие-то серьезные предложения в будущем - мы готовы их рассматривать. О Ярмоленко говорили, что он на век в киевском «Динамо», но он же ушел. У Цыганкова все впереди. Но ему нужно прогрессировать, играть, забивать. Он молодец, быстро восстановился после травмы, в двух матчах забил два мяча, еще мог отличиться сегодня. Поэтому я считаю, что это тот футболист, который необходим команде «Динамо» сегодня. Так же, как и Шепелев. Тамаш Кадар добавил, хотя его все критиковали. А он сегодня, я считаю, сыграл одну из лучших своих игр. Везде он был, везде подстраховывал - настоящий центральный защитник. И Бурда должен добавить. Ребята должны совершенствоваться и играть в качественный футбол, который, прежде всего, приносит удовольствие зрителям и результат.
- Расскажите, как проходил мариупольский процесс? Насколько это тяжелая процедура? Какие у вас эмоции после всего этого?
- У меня нет никаких эмоций, мы просто отстаивали свою правоту. Я считаю, что с юридической точки зрения она безукоризненна. 13 часов слушалось дело, думаю, в ближайшее время судьи вынесут свой вердикт. Во всяком случае, мы прошли весь путь, о котором говорили - я по-прежнему остаюсь при своем мнении, что правота должна быть на нашей стороне.
- Почему так долго - 13 часов?
- Рассматривались позиции всех сторон, доказательная база. Свидетели - это хорошо, нотакже должны работать юристы, доказывать правоту той или иной стороны. Мне странно только, что кто-то говорит о сепаратизме. Это бред, учитывая, что команда имеет на руках девять писем от правоохранительных органов, предостерегающих от поездки в Мариуполь. Я же не говорю о других командах. Ни в одном письме не было написано, что в Мариуполе играть безопасно. А я - человек ответственный, ориентируюсь, прежде всего, на официальные документы, а не на геройство некоторых людей, которые в автобусах хотят ехать, перед автобусом бегать. Мы ждем решения, каким оно будет - таким мы его и примем.
- Вы там увиделись с этими людьми - состоялось ли нормальное общение, или это были две враждующие стороны?
- Там была абсолютно нормальная обстановка. Я видел всех, кто выступал против нас. И президента Федерации футбола, и генерального секретаря. Вообще это нонсенс - когда Федерация футбола выступает против своего клуба, который во все молодежные и национальную сборные делегирует огромное количество своих футболистов, готовит их. И, когда им предлагают идти на мировую, они не хотят. Давайте дождемся окончания этого длительного сериала - и расставим уже все на свои места. Как бы все ни закончилось, у меня будет что сказать прессе.
- Когда будет решение?
- Думаю, через несколько дней. Для того, чтобы сохранился формат чемпионата, мы просили, чтобы это решение было как можно скорее. Насколько мне известно, Федерация футбола тоже не возражала.
- Вы сказали, что глава федерации и генеральный секретарь выступают против клуба, а они говорят, что в шоке, что против них выступает первый вице-президент и люди из Исполкома...
- Есть порядочные люди, а есть те, кто попал в футбол случайно. Те люди, которые выступали сегодня на стороне киевского «Динамо», мне кажется, сделали очень много для футбола. Те же Бандурко, Кочетов. Разгар нашего футбола, который приносил радость миллионам болельщиков, собирал многотысячные аудитории на матчах - благодаря, прежде всего, этим людям, которые работали в футболе. А не тем людям, которые сегодня пришли в футбол и пытаются из него сделать политику. Сегодня это получается, но, поверьте мне, завтра это не получится. Политики в футболе быть не должно.
В футболе должен быть спорт, все нужно выяснять на поле. И абсолютно ко всем клубам относиться одинаково. Очень быстро было вынесено решение по Мариуполю, но я не слышал решения по Палкину, который сказал, что нужно избить судью. Когда оно будет? Это профессионализм Федерации футбола, дисциплинарных органов? Мы два года слышим, как Мариуполь сыграл договорной матч. Это как называется? Общественность хочет знать. Я лично хочу знать, что происходит сегодня в нашем футболе. Мы дождемся решения Лозаннского суда. Каким бы оно ни было - мне есть что рассказать, я очень много интересного расскажу.
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