ФФУ подтверждает победу в Лозанне. Футбол

ФК "Динамо" Киев проиграло дело по рассмотрению в Спортивном арбитражном суде апелляции на решение Контрольно-дисциплинарного комитета и Апелляционного комитета ФФУ о присуждении технического поражения за неявку команды в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ. Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий.

"КАС оставил решение Апелляционного комитета ФФУ в силе", – отметил Записоцкий. Таким образом, решение КДК ФФУ, засчитавшего основной команде ФК "Динамо" Киев, а также командам U-21 и U-19, техническое поражение со счетом 3:0 за неявку на матчи в Мариуполь, остается в силе. Вердикт CAS подтвердил позицию руководства ФФУ, настаивавшего на том, что все клубы равны перед Регламентом и обязаны подчиняться действующим спортивным правилам.

Напомним, что в августе 2017 года руководство ФК "Динамо" Киев заявило, что боится отправлять своих игроков на поединки 7-го тура УПЛ в Мариуполь, хотя ранее в этом городе уже состоялось три матча нового сезона Премьер-лиги и организация этих встреч прошла на самом высоком уровне.

Позже, осознав реальную угрозу возможного наказания за грубое нарушение Регламента УПЛ, собственники клуба предложили ФК "Мариуполь" сыграть запланированный поединок 7-го тура УПЛ в Киеве, а ответную встречу провести в Мариуполе, но получили отказ.

Спортивный арбитражный суд Лозанны был последней надеждой президента клуба Игоря Суркиса избежать наказания за неявку на матч, но CAS не оправдал их, подтвердив законность решений дисциплинарных органов ФФУ.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020
Норвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спускеНорвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спуске
Де Шильо и Бернардески рассчитывают на реваншДе Шильо и Бернардески рассчитывают на реванш
Бывшая украинская фигуристка выиграла золото Олимпиады 2018Бывшая украинская фигуристка выиграла золото Олимпиады 2018
РоSSийских болельщиков выгнали со стадиона за флаг с Лениным на ИграхРоSSийских болельщиков выгнали со стадиона за флаг с Лениным на Играх
Блок рекламы


Похожие новости
Додо: Если буду играть против Ромы - обменяюсь футболками с ЖерсономДодо: Если буду играть против Ромы - обменяюсь футболками с Жерсоном
Азар: Челси необходимо обороняться всей командой. ФутболАзар: Челси необходимо обороняться всей командой. Футбол
Уиган - Манчестер Сити: FA займется расследованием беспорядков. ФутболУиган - Манчестер Сити: FA займется расследованием беспорядков. Футбол
Борячук: Думал, что лучшим признают не меня, а Марлоса. ФутболБорячук: Думал, что лучшим признают не меня, а Марлоса. Футбол
CAS объяснил, почему Динамо проиграло ФФУ. ФутболCAS объяснил, почему Динамо проиграло ФФУ. Футбол
«Манчестер Сити» сенсационно вылетел из Кубка Англии от команды из низшей лиги. Футбол«Манчестер Сити» сенсационно вылетел из Кубка Англии от команды из низшей лиги. Футбол
Гюнеш об игре с Баварией: Хотим использовать высокий прессинг. ФутболГюнеш об игре с Баварией: Хотим использовать высокий прессинг. Футбол
Вальверде: Конте - один из лучших тренеров в мире. ФутболВальверде: Конте - один из лучших тренеров в мире. Футбол
Игорь СУРКИС: "Я расскажу очень много интересного". ФутболИгорь СУРКИС: "Я расскажу очень много интересного". Футбол
Денисов: Динамо проиграло суд в Лозанне. ФутболДенисов: Динамо проиграло суд в Лозанне. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости