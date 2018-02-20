Денисов: Динамо проиграло суд в Лозанне. Футбол

Спортивный арбитражный суд в Лозанне, рассматривавший так называемое "мариупольское дело", принял решение в пользу Федерации футбола Украины. Об этом, не раскрывая подробностей, написал на своей странице в Фейсбук руководитель телеканалов "Футбол 1/Футбол 2" Александр Денисов.

"ФФУ выиграло суд в Лозанне! Есть ещё справедливость в этой жизни!" - написал Александр Денисов.

Напомним, что в августе прошлого года киевское "Динамо" отказалось приехать на матч чемпионата Украины по футболу в Мариуполь. Несмотря на заверения принимающей стороны, киевляне продолжали настаивать на "невозможности при данных условиях проводить матчи в Мариуполе".

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение засчитать "Динамо" поражение за неявку на игру. Позднее Апелляционный комитет отклонил апелляцию киевлян, после чего столичный клуб обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Данный вопрос в Швейцарии был рассмотрен на прошлой неделе.