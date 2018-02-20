Де Росси: Хочу стать помощником Ди Франческо или Спаллетти. Футбол
"Вы можете назвать это утопией, но я мечтаю выиграть что-то важное с "Ромой", - сказал полузащитник команды Даниэле Де Росси, который в будущем видит себя помощником главного тренера римлян.
Полузащитник провел всю свою жизнь в родном клубе и стал капитаном после ухода на пенсию Франческо Тотти.
"Мне нравится мой образ жизни, и я уже знаю, что буду страдать, когда придет время закончить карьеру, - цитирует Де Росси Il Calciatore. - Я должен думать о том, что будет дальше. Я не хочу проснуться однажды утром и задаться вопросом, что я буду делать сейчас.
Мне не нравится носить галстук, но я все еще вижу себя в футбольной обуви. Я мог бы быть тренером, и это, безусловно, было бы приятно. Может быть, я мог бы стать помощником Эусебио Ди Франческо, Лучано Спаллетти или другого тренера, с которым я хорошо ладил. Таким образом, я мог бы продолжить работу на поле и в раздевалке, а не за столом".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
20.02.2018 04:25
20.02.2018 04:25