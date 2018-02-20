Де Росси: Хочу стать помощником Ди Франческо или Спаллетти. Футбол

"Вы можете назвать это утопией, но я мечтаю выиграть что-то важное с "Ромой", - сказал полузащитник команды Даниэле Де Росси, который в будущем видит себя помощником главного тренера римлян.

Полузащитник провел всю свою жизнь в родном клубе и стал капитаном после ухода на пенсию Франческо Тотти.

"Мне нравится мой образ жизни, и я уже знаю, что буду страдать, когда придет время закончить карьеру, - цитирует Де Росси Il Calciatore. - Я должен думать о том, что будет дальше. Я не хочу проснуться однажды утром и задаться вопросом, что я буду делать сейчас.

Мне не нравится носить галстук, но я все еще вижу себя в футбольной обуви. Я мог бы быть тренером, и это, безусловно, было бы приятно. Может быть, я мог бы стать помощником Эусебио Ди Франческо, Лучано Спаллетти или другого тренера, с которым я хорошо ладил. Таким образом, я мог бы продолжить работу на поле и в раздевалке, а не за столом".


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