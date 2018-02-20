НХЛ: Буре рад видеть соотечественников в гонке снайперов
Легенда хоккея Павел Буре в новой колонке реагирует на промежуточные итоги снайперской гонки НХЛ.
"В середине февраля в регулярном чемпионате постепенно становится ясен расклад сил в гонке снайперов, - цитирует Буре официальный сайт НХЛ. - Вся борьба еще, конечно, впереди, но уже значительно лучше видно, кто в этом сезоне в какой форме и круг претендентов начинает приобретать очертания. И мне текущие очертания очень нравятся.
Три первых места по количеству голов занимают Александр Овечкин (34), Евгений Малкин (32) и Никита Кучеров (31). Как нападающему, мне очень приятно видеть сразу трех роSSийских форвардов во главе снайперской гонки. Я многого не знаю, слежу со стороны, но все трое кажутся мне серьезными претендентами на приз Мориса Ришара. Игровой день в четверг был очень показательным в этом смысле: почти одновременно играли и "Вашингтон", и "Питтсбург", и "Тампа", и каждый по разу отличился, уже не говоря про то, что Овечкин с Кучеровым закончили матчи с четырьмя очками.
Я бы не стал сравнивать никого из них троих с самим собой даже по игровым характеристикам. Каждый играет в свой хоккей и добивается результатов, исходя из текущих условий. Разные поколения сравнивать вообще неправильно. Другие правила, другие скорости. Разные коньки, разные клюшки. Все по-другому".
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Спорт
20.02.2018 04:25