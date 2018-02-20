Караваев: Поединки с чехами и словаками будут интересными

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев считает, что в Лиге наций против Словакии и Чехии сине-желтым будет непросто, но интересно.

Своими впечатлениями от начала весенней части чемпионата, а также жеребьевка Лиги наций официальному сайту ФФУ поделился полузащитник луганской «Зари» и сборной Украины Александр Караваев.

- Перед "Зарей" стоит задача занять третье место в чемпионате?

- Прежде чем думать об этом, нужно попасть в первую шестерку. Борьба в последних двух турах будет очень серьезная. Хотя, конечно, взойдя на пьедестал, хочется повторить такое достижение.

- Если бы не такие частые изменения в составе, "Заря" могла бы бросить вызов "Шахтеру" и "Динамо"?

- Думаю, что да. И это показывают очные встречи с дончанами и киевлянами.

- В последнее время ты снова стал вызываться в сборн й Украине. Ждешь ближайшего сбора?

- Ждать можно, но попаду ли я в главную команду страны, зависит от тренеров. Со своей стороны стараюсь работать на максимуме, а там посмотрим. Тем более, что до матчей сборной еще больше месяца. Сейчас все мысли сконцентрированы на выступлении "Зари" в чемпионате.

- Как охарактеризуешь соперников сборной Украины по Лиге наций?

- Как равных нам. Уверен, что поединки будут интересными. Словаки, против которых мне пришлось сыграть прошлой осенью, запомнились своей дисциплинированностью. А чехи - постоянные участники чемпионатов Европы, поэтому их сила известна всем. Но, зная потенциал сборной Украины, считаю, ей по силам выиграть эту группу. Кстати, я угадал, что Словакия и Чехия достанутся нам в соперники (улыбается). Об этом накануне жеребьевки я сказал Руслану Бабенко, с которым мы делили одну комнату на зимних сборах "Зари".