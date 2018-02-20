Канада и Германия поделили золото в бобслее двойке

Канадские и немецкие бобслеисты поделили золотые медали в соревнованиях двуместных экипажей на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Канадцы Джастин Криппс и Александр Копач и немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис показали одинаковое время после четырех заездов - 3:16,86 минуты.

Это произошло во второй раз в истории Олимпийских игр в этой дисциплине. Аналогичная ситуация произошла двадцать лет назад в Нагано, когда итальянцы Гюнтер Хубер и Антонио Тартале поделили титул с канадцами Пьером Людерсом и Дэвидом Макикерном.

Бронзовыми призерами стали латвийцы Оскарс Мелбардис и Янис Стренге. Латыши отстали всего на 0,05 секунды от победителей, что является наименьшей разницей между тремя лучшими бобами в истории Олимпиад.

Германия доминирует в этой дисциплине на зимних Олимпийских играх и имеет семь титулов с 1928 года, а Франческо Фридрих - четырехкратный чемпион мира.

Разочаровывающими получилось выступление для еще одной немецкой пары - Нико Вальтера и Кристиана Позера. После двух первых заездов они лидировали, но в итоге стали только четвертыми.

Двухместный бобслей, мужчины:

1. Германия 2 (Франческо Фридрих и Торстен Маргис) 3:16,86 1. Канада 1 (Джастин Криппс и Александр Копач) 3:16,86 3. Латвия 2 (Оскар Мелбардис и Янис Стренга) 3:16,91 4. Германия 3 (Нико Вальтер и Кристиан Позер) 3:17.06 5. Германия 1 (Йоханнес Лохнер и Кристофер Вебер) 3:17.14 6. Южная Корея 1 (Вон Юн Чон и Се Юн Ву) 3:17,40


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