Фабрегас: Если Месси в ударе, то сдержать его невозможно

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас, выступавший ранее за "Барселону", опасается лидера каталонской команды Лионеля Месси.

- Если Лео в ударе, то сдержать его невозможно. Нужно невероятно хорошо сыграть всей командой, чтобы остановить Месси. Когда мы играли вместе, то понимали друг друга с полуслова. Никогда и ни с кем у меня такого больше не было. Но это благодаря ему, а не мне! Для меня игра с Месси была сплошным удовольствием.

Я очень хочу выиграть этот турнир. Да, уже выступал в четырех полуфиналах и одном финале. Для победы требуется, чтобы сошлось много факторов, а также чуть-чуть удачи. Посмотрим, как все пойдет, - приводит слова Фабрегаса пресс-служба УЕФА .

Напомним, первая встреча "Челси" и "Барселоны" состоится завтра, 20-го февраля, в Лондоне.