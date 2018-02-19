Летающие лыжники выиграли 11-е золото для Норвегии

Норвегия выиграла золотую медаль в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Скандинавы в составе Даниэля-Андре Танде, Андреаса Стернена, Йохана Андре Форфанга и Роберта Йоханссоном в набрали в сумме 1098,5 балла. Норвежцы выиграли свой первый олимпийский титул в этой дисциплине. В общекомандном зачете норвежские олимпийцы завоевали 11-ю золотую медаль.

Новые чемпионы опередили команду Германии, которая не смогла защитить свой титул, завоеванный в Сочи в 2014 году. Немцы Карл Гайгер, Штефан Лайе, Рихард Фрейтаг и Андреас Велингер закончили с результатом 1075,7 очка. Чемпионы мира команда Польши завоевала только "бронзу".

Командные соревнования по прыжкам на лыжах, мужчины:

1. Норвегия 1098,5 балла 2. Германия 1075,7 3. Польша 1072,4 4. Австрия 978,4 5. Словения 967,8 6. Япония 940,5


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