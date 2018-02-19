Рюдигер: Уважаю Барселону, но не боюсь. Футбол

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер рассказал о настрое команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", который состоится завтра в Лондоне.

- Важно то, что произойдёт на футбольном поле в течение 90 минут, а не то, что было до этого. Я с уважением отношусь к "Барселоне". Но только прозвучит стартовый свисток - сделаю всё возможное, чтобы наша команда смогла победить. Если кто-то боится - пусть не играет. Нужно продемонстрировать максимальный настрой, показать себя единым коллективом. Конечно, это противостояние самого высокого уровня, поскольку сойдутся две хорошие команды, - сказал Рюдигер в интервью британской прессе.

Напомним, "синие" занимают лишь четвёртую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, отчего еврокубки - единственный шанс спасти нынешний сезон.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020
Норвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спускеНорвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спуске
Бывшая украинская фигуристка выиграла золото Олимпиады 2018Бывшая украинская фигуристка выиграла золото Олимпиады 2018
РоSSийских болельщиков выгнали со стадиона за флаг с Лениным на ИграхРоSSийских болельщиков выгнали со стадиона за флаг с Лениным на Играх
Де Шильо и Бернардески рассчитывают на реваншДе Шильо и Бернардески рассчитывают на реванш
Блок рекламы


Похожие новости
Будковский: Рад вернуться в Анжи. ФутболБудковский: Рад вернуться в Анжи. Футбол
Журавлев: Суркис пытается дискредитировать Украину подковерными скандалами. ФутболЖуравлев: Суркис пытается дискредитировать Украину подковерными скандалами. Футбол
Отец Хамеса объяснил, почему футболист покинул РеалОтец Хамеса объяснил, почему футболист покинул Реал
Игорь Суркис: Через несколько матчей увидим совсем другое Динамо. ФутболИгорь Суркис: Через несколько матчей увидим совсем другое Динамо. Футбол
"Карпаты" - "Заря" - 0:2. 20 тур (ВИДЕО)  . Футбол"Карпаты" - "Заря" - 0:2. 20 тур (ВИДЕО)  . Футбол
Вальверде: Поединок с Эйбаром стал хорошей подготовкой к ЛЧ. ФутболВальверде: Поединок с Эйбаром стал хорошей подготовкой к ЛЧ. Футбол
Свирков: Цель Вереса - набирать очки и финишировать в первой шестерке. ФутболСвирков: Цель Вереса - набирать очки и финишировать в первой шестерке. Футбол
"Ворскла" - "Верес" - 1:0. 20 тур. Футбол"Ворскла" - "Верес" - 1:0. 20 тур. Футбол
Йожеф Сабо: Сталь одержала заслуженную победу. ФутболЙожеф Сабо: Сталь одержала заслуженную победу. Футбол
Николай Костов: Не могу хвалить себя. ФутболНиколай Костов: Не могу хвалить себя. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости