Рюдигер: Уважаю Барселону, но не боюсь. Футбол
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер рассказал о настрое команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", который состоится завтра в Лондоне.
- Важно то, что произойдёт на футбольном поле в течение 90 минут, а не то, что было до этого. Я с уважением отношусь к "Барселоне". Но только прозвучит стартовый свисток - сделаю всё возможное, чтобы наша команда смогла победить. Если кто-то боится - пусть не играет. Нужно продемонстрировать максимальный настрой, показать себя единым коллективом. Конечно, это противостояние самого высокого уровня, поскольку сойдутся две хорошие команды, - сказал Рюдигер в интервью британской прессе.
Напомним, "синие" занимают лишь четвёртую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, отчего еврокубки - единственный шанс спасти нынешний сезон.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
19.02.2018 13:23
19.02.2018 14:30