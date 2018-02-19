Рюдигер: Уважаю Барселону, но не боюсь. Футбол

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер рассказал о настрое команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", который состоится завтра в Лондоне.

- Важно то, что произойдёт на футбольном поле в течение 90 минут, а не то, что было до этого. Я с уважением отношусь к "Барселоне". Но только прозвучит стартовый свисток - сделаю всё возможное, чтобы наша команда смогла победить. Если кто-то боится - пусть не играет. Нужно продемонстрировать максимальный настрой, показать себя единым коллективом. Конечно, это противостояние самого высокого уровня, поскольку сойдутся две хорошие команды, - сказал Рюдигер в интервью британской прессе.

Напомним, "синие" занимают лишь четвёртую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, отчего еврокубки - единственный шанс спасти нынешний сезон.