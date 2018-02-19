Будковский: Рад вернуться в Анжи. Футбол

Украинский форвард Филипп Будковский, трансферные права на которого принадлежат донецкому "Шахтёру", с оптимизмом воспринял возможность снова выступать за "Анжи". Первую часть сезона он провёл в бельгийском "Кортрейке".

- В "Анжи" я многих знаю, приятно было вернуться. Мы друг друга были рады видеть. Это уже последний сбор. Думаю, что с каждым днем теперь будет все легче и легче. Ребята подойдут к чемпионату в хороших кондициях.

Что касается ситуации с "Кортрейком", то поначалу в Бельгии было все нормально. Затем сменился тренер и мы немного не нашли общий язык. Три месяца вообще не играл. Футболисту нужна игровая практика. Поступило предложение от "Анжи" и очень приятно вернуться в команду, в которой уже был, - отметил 25-летний нападающий в интервью клубной пресс-службе.