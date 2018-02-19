Трансфер Мбаппе в ПСЖ близок к финалу

Трансфер Киллиана Мбаппе из "Монако" в "Пари-Сен-Жермен" может быть завершен в ближайшее время, сообщите французские медиа.

В данный момент молодой бомбардир выступает за столичный гранд на правах аренды, а в конце сезона все трансферные права на него должны быть выкуплены за 180 миллионов евро.

Согласно RMC Sport, только одна невероятная вещь могла помешать этой сделке. В контракте предусматривалось, что для осуществления перехода, ПСЖ должен оставаться в Лиге 1 и в следующем сезоне, то есть не вылететь. В субботу команда Унаи Эмери обыграла "Страсбург" со счетом 5:2 и математически обеспечила себе пребывание в элитном дивизионе.

Контракт 19-летнего форварда сборной Франции с парижским клубом будет рассчитан до лета 2022 года.