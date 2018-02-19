Трансфер Мбаппе в ПСЖ близок к финалу
Трансфер Киллиана Мбаппе из "Монако" в "Пари-Сен-Жермен" может быть завершен в ближайшее время, сообщите французские медиа.
В данный момент молодой бомбардир выступает за столичный гранд на правах аренды, а в конце сезона все трансферные права на него должны быть выкуплены за 180 миллионов евро.
Согласно RMC Sport, только одна невероятная вещь могла помешать этой сделке. В контракте предусматривалось, что для осуществления перехода, ПСЖ должен оставаться в Лиге 1 и в следующем сезоне, то есть не вылететь. В субботу команда Унаи Эмери обыграла "Страсбург" со счетом 5:2 и математически обеспечила себе пребывание в элитном дивизионе.
Контракт 19-летнего форварда сборной Франции с парижским клубом будет рассчитан до лета 2022 года.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
19.02.2018 13:06
19.02.2018 13:23