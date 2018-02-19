Трансфер Мбаппе в ПСЖ близок к финалу

Трансфер Киллиана Мбаппе из "Монако" в "Пари-Сен-Жермен" может быть завершен в ближайшее время, сообщите французские медиа.

В данный момент молодой бомбардир выступает за столичный гранд на правах аренды, а в конце сезона все трансферные права на него должны быть выкуплены за 180 миллионов евро.

Согласно RMC Sport, только одна невероятная вещь могла помешать этой сделке. В контракте предусматривалось, что для осуществления перехода, ПСЖ должен оставаться в Лиге 1 и в следующем сезоне, то есть не вылететь. В субботу команда Унаи Эмери обыграла "Страсбург" со счетом 5:2 и математически обеспечила себе пребывание в элитном дивизионе.

Контракт 19-летнего форварда сборной Франции с парижским клубом будет рассчитан до лета 2022 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020
Норвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спускеНорвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спуске
Бывшая украинская фигуристка выиграла золото Олимпиады 2018Бывшая украинская фигуристка выиграла золото Олимпиады 2018
РоSSийских болельщиков выгнали со стадиона за флаг с Лениным на ИграхРоSSийских болельщиков выгнали со стадиона за флаг с Лениным на Играх
Де Шильо и Бернардески рассчитывают на реваншДе Шильо и Бернардески рассчитывают на реванш
Блок рекламы


Похожие новости
Инфантино: Оборот трансферных сделок вырос в 2 раза за последние годы. ФутболИнфантино: Оборот трансферных сделок вырос в 2 раза за последние годы. Футбол
Мбаппе: У Роналду нет спада. ФутболМбаппе: У Роналду нет спада. Футбол
Окончание трансферной саги СмоловОкончание трансферной саги Смолов
Клуб английской Премьер-лиги отстранил директора по трансферам из-за обвинений в расизме. ФутболКлуб английской Премьер-лиги отстранил директора по трансферам из-за обвинений в расизме. Футбол
Клубы английской Премьер-лиги в январе на трансферы потратили рекордные 430 млн фунтов. ФутболКлубы английской Премьер-лиги в январе на трансферы потратили рекордные 430 млн фунтов. Футбол
СМИ: Арсенал и Боруссия согласовали трансфер ОбамейянгаСМИ: Арсенал и Боруссия согласовали трансфер Обамейянга
УЕФА хочет получить объяснение от Арсенала и Юнайтед по трансферу Санчеса. ФутболУЕФА хочет получить объяснение от Арсенала и Юнайтед по трансферу Санчеса. Футбол
Ройс спустя семь месяцев близок к возвращению на поле. ФутболРойс спустя семь месяцев близок к возвращению на поле. Футбол
Трансферная сага Жуана Мариу продолжается. ФутболТрансферная сага Жуана Мариу продолжается. Футбол
Зидан категоричен: в январе никаких трансферов. ФутболЗидан категоричен: в январе никаких трансферов. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости